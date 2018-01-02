Политологи прогнозируют в 2018-м углубление конфликта в коалиции и усиление давления Путина на Украину

2018 год будет намного сложнее предыдущего. Об этом заявил «ФАКТАМ» заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий. По его мнению, обострение политического положения в Украине в первую очередь будет вызвано приближающимися парламентскими и президентскими выборами, которые состоятся в 2019 году.

«Уже весной текущего года политические силы начнут заключать и разрывать союзы, а также прикидывать различные варианты коалиции в будущей Верховной Раде, — сказал „ФАКТАМ“ Алексей Голобуцкий. - Скорее всего, усилится давление партии „Народный фронт“ на „Блок Петра Порошенко“ по поводу внесения в Конституцию изменений, касающихся уменьшения полномочий президента. Вряд ли глава государства пойдет на уступки, но развал парламентской коалиции грозит досрочными выборами Верховной Рады, в которых никто из правящего большинства не заинтересован».

Впрочем, как считает глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, несмотря на противоречия внутри коалиции, парламент доказал свою способность эффективно принимать законы. «В 2017 году Верховной Раде удалось принять 160 законопроектов, хотя она и работает больше в режиме „продавливания“ документов, чем стратегического планирования. Однако думаю, что в 2018 году будет определенный прогресс в отношениях не только между членами коалиции, но и между правительством и парламентом», -- отметил Алексей Кошель.

В свою очередь Алексей Голобуцкий настроен менее оптимистично. Политтехнолог, в частности, прогнозирует серьезные баталии и торги вокруг избирательного кодекса, принятого в ноябре прошлого года в первом чтении. Напомним, что документ предусматривает проведение парламентских выборов по «пропорциональной системе открытых региональных списков».

«С одной стороны, новая модель выборов не устраивает не только депутатов-мажоритарщиков, но и провластные партии. С другой — коалиционное соглашение содержит обязательство изменить правила парламентских выборов в пользу пропорциональной системы с открытыми списками. Просто так отказаться от своего обещания члены коалиции не смогут. Поэтому в проект избирательного кодекса ко второму чтению будут внесены тысячи поправок. По некоторым данным, „Народный фронт“ будет настаивать на снижении проходного барьера для партий с предлагаемым документом 4% до 2% (сейчас 5%. - Авт.). Но в таком случае в следующий парламент могут пройти порядка 10 партий. И процесс создания коалиции станет серьезным политическим вызовом для страны. Скорее всего, проект нового избирательного кодекса во втором чтении не найдет поддержки большинства народных депутатов и следующие выборы в Верховную Раду пройдут по действующей смешанной системе, когда половину парламентариев избирают по закрытым партийным спискам, а другую половину — в одномандатных избирательных округах», — считает Алексей Голобуцкий.

Что же касается ситуации на востоке Украины, то она, по мнению эксперта, во многом будет зависеть от президента России. «Путин использует войну на Донбассе в качестве козыря на переговорах с Западом. В зависимости от ситуации Москва либо ослабит хватку, либо усилит эскалацию. Скорее всего, давление Путина на Украину возрастет. Президент России попытается повлиять на приближающиеся в нашей стране выборы с целью привести к власти антизападные силы и изменить геополитический вектор развития Украины», — отметил Алексей Голобуцкий.

Глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко также считает, что Путин не отстанет от Украины и в новом 2018 году. «Скорее всего, в наступившем году принципиальных изменений в лучшую сторону на Донбассе не произойдет», -- считает Владимир Фесенко.