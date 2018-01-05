«Меня покарал бы Бог» - скандальный запорожский священник настаивает на своей правоте

Скандальный священник из Запорожья, который отказался отпевать ребенка из-за того, что малыша крестили в церкви Киевского патриархата, настаивает на своей правоте. В комментарии «ФАКТАМ» священнослужитель заявил, что «поступил абсолютно правильно».

- Я понимаю родителей ребенка и сострадаю вместе с ними, — сказал «ФАКТАМ» священник Евгений Молчанов. — Но, к сожалению, ребенок был крещен в церкви, крещение в которой недействительно. Эту церковь не признает весь православный мир.

— Если бы ребенок был не крещен, вы бы тоже отказались его отпевать?

- Да. Я потому и отказался, что малыш на самом деле был не крещен.

— Родители ребенка говорят, что когда крестили малыша, не думали о политических моментах…

— Это не политический момент, а церковный! Нет тут никакой политики. Есть православная церковь, а есть лжецерковь.

— Неужели вам было не жаль убитую горем мать, которая падала перед вами на колени?

- Конечно, мне было ее жаль! Я уже несколько дней пью успокоительное, живу на лекарствах. Она падала на колени, это ужасно… Я еле сдержался, чтобы самому не стать перед ней на колени. Но есть моменты, которые я не имею права не замечать. За это Бог карает, понимаете?

- Почему перед тем как ехать, вы не уточнили, в церкви какого патриархата крещен ребенок? Тогда такой ситуации не возникло бы.

- Конечно, это делается заранее — там, где заказывают священника. Мне позвонили и сказали: «Все договорено». Перед тем как выезжать, я спросил: «Ребенок крещен?» — «Крещен». Ну я и поехал. Когда приехал, спросил у мамы имя ребенка. Она говорит: «Я сейчас принесу свидетельство о крещении». «Не надо» — говорю. Но она принесла. Я глянул — и меня как обухом по голове!

Я ведь еще пока к ним ехал, готовился к специальной службе. Для детей служба особая, не такая, как для взрослых. Я по дороге пытался вспомнить эту службу, но не смог. Хотя служу 24 года. И там был не один такой знак… Надо было, чтобы приехал священник и им об этом сказал. Я, к сожалению, не первый раз сталкиваюсь с тем, что люди крестят детей в Киевском патриархате — и после этого дети погибают. Есть каноны церкви, апостольские правила. Этими правилами руководствуются священнослужители во всем мире. Если бы я отпел этого ребенка, с меня бы владыка снял сан. Но даже это не так страшно. Меня бы покарал Бог.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о вопиющем случае в Запорожье, где священник православной церкви Московского патриархата отказался отпевать маленького ребенка из-за того, что малыш был крещен в церкви Киевского патриархата. Мальчик, которому был год и девять месяцев, погиб вечером 31 декабря — на ребенка упал самоубийца, выбросившийся из окна.