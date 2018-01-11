Астролог Елена Осипенко: «В конце года нас ждет испытание… счастьем»

Ближайший благоприятный период для важных дел будет с 18 февраля по 15 марта

— Первая половина начавшегося года (до 26 июня) будет более благоприятной для различных дел, чем вторая, — это обусловлено положением планет относительно Земли, — говорит известный астролог из Киева Елена Осипенко. — Уточню: в ближайшие шесть месяцев все без исключения планеты будут положительно влиять на нас. Отличная ситуация! Впрочем, до 17 января начинать какие-либо серьезные проекты не стоит.

— Следует также придерживаться такого важного правила: наиболее ответственные задачи планировать на дни растущей Луны (когда размеры ее освещенной части увеличиваются), а на убывающей — осмысливать, анализировать сделанное, копить силы, — продолжает Елена Осипенко. — Кстати, доказано, что семена, высаженные в дни растущей Луны, развиваются гораздо лучше, чем в другие периоды.

Существует простой народный способ, как отличить растущую Луну от убывающей: если светящийся серп на небе похож на букву «С», то это Луна «стареющая», «сходящая». Если же он развернут в противоположную сторону — растущая.

Особенно благоприятными в первом полугодии ожидаются дни с 18 февраля по 15 марта. Кстати, в это время Луна будет расти с 18 февраля по второе марта.

Советую обратить внимание на еще один весьма благоприятный период — с 16 апреля по 26 июня (Луна будет расти трижды: с 17 по 30 апреля, с 17 до 30 мая и с 14 по 26 июня).

— Каким делам будет благоприятствовать расположение планет во второй половине года?

— Текущим. К тому же рекомендую в этот период заняться реконструкцией, ремонтом, реорганизацией. Людям умственного труда в этот период удастся написание диссертации, книги.

И только в конце 2018-го наступит самое лучшее время для важных дел — с 7 по 31 декабря. Причем с 20 по 28 декабря Сатурн окажется в королевском градусе Зодиака. Я называю такие периоды «испытание счастьем».

— Но, вероятно, будут и тяжелые периоды?

— Как без них. Расположение космических тел окажется неблагоприятным в июле и августе: две планеты — Меркурий и Марс — будут ретроградными по отношению к Земле (двигаться в противоположную по отношению наблюдателя на Земле сторону). Кстати, Россия развязала войну в Украине во время ретроградного Марса. Важно отметить, что ни одна война, начатая в период ретроградного Марса, не заканчивается победой агрессора.

На ретроградное расположение планет в июле и августе наложится тройное затмение: 13 июля — солнечное, 27 июля — лунное и 11 августа — вновь солнечное. Коридор затмений протяженностью в целый месяц может сделать вторую половину лета еще более сложной. В этот период Высшие Силы оценят, насколько правильно каждый из нас живет. Можно ожидать серьезных наказаний за плохие поступки.

И вот еще что: школьникам (прежде всего, первоклассникам) и студентам советую прийти 28 августа в свои школы, университеты, прогуляться по их коридорам. Поверьте, это поможет предупредить многие проблемы во время учебы.

С 5 по 16 ноября ретроградной по отношению к Земле будет Венера. Эта планета связана с дорогими покупками, взаимоотношениями, свадьбами. Так что жениться, покупать что-либо дорогостоящее, начинать серьезные отношения и вообще затевать новые дела в первой половине октября не стоит. А еще я бы не советовала в это время делать пластическую операцию.

— Чем же лучше всего заниматься во время ретроградной Венеры?

— Восстановлением отношений с людьми, с которыми вы в ссоре. А еще подведением итогов, подготовкой к активным действиям в благоприятные периоды.

— Есть дела, которым благоприятствуют затмения?

— Да, во время лунных затмений лучше всего избавляться от вредных привычек. Мы с моим мужем, тоже астрологом Юрием Буяновым, испытали это на себе — успешно бросили курить.

Во время солнечных затмений я бы рекомендовала планировать мероприятия на целый год вперед — в этом случае выше вероятность, что задуманное сбудется.

Кстати, год Желтой Собаки по восточному календарю начнется в ночь на 16 февраля с солнечного затмения.

А первое затмение в начавшемся году будет лунным — 31 января. В эту ночь влияние спутника на природу и людей окажется особенно сильным из-за того, что он будет находиться гораздо ближе к Земле, чем обычно.

Люди, у которых дни рождения в 2018-м приходятся на периоды затмений (с 25 января до 18 февраля и с 10 июня до 15 августа) в течение года могут ожидать больших перемен.

Далеко не все знают, что кроме Собаки у нынешнего года есть еще один символ — Еж.

— Это по какому же календарю?

— По нашему местному. Наши далекие предки начинали отсчет нового года с 21 марта — дня весеннего равноденствия. Традиция встречать Новый год в ночь на 1 января, как в Европе (она, кстати, зародилась в Древнем Египте), была введена в Украине российским царем Петром I в 1701 году.

— Еж — счастливый символ года?

— Он непредсказуемый, нестабильный. Не терпит ничего устоявшегося, консервативного. В последний раз год Ежа был в 1986-м. Тогда произошла страшная авария на Чернобыльской АЭС, гибель в Черном море туристического теплохода «Адмирал Нахимов» и американского космического корабля многоразового использования «Челленджер». Но при этом в 1986-м началось потепление отношений между СССР и США.

Важно подчеркнуть: хотя Еж знак нестабильный, это не означает, что он негативный.

— Какие небесные тела больше всего будут влиять в наступившем году на дела земные?

— В этом году мы будем ощущать довольно сильное влияние Урана. Оно способствует достижению свободы, независимости, а также новаторству. В мае Уран перейдет из знака Овна в знак Тельца. Тех, кто родился под знаком Тельца, ожидают в предстоящие семь лет весьма серьезные перемены. Телец — знак земли, ее недр, а также экономической и финансовой деятельности. Так что мир ждет семь лет экономических реформ. Воздействие Урана способствует развитию инновационных технологий (прежде всего, компьютерных, космических, биологических), альтернативной энергетики.

Воздействие Урана может привести к кризисам в различных сферах деятельности людей, если не удастся наладить новые прогрессивные подходы в использовании природных ресурсов. Нужно прекратить безудержную вырубку лесов, нерациональное использование воды и других природных богатств, загрязнение окружающей среды химикатами, мусором. Если человечество этого не сделает, кризис может быть довольно жестким.

— Вы составили астрологический прогноз для нашей страны?

— Конечно. Замечу, что в 2013—2015 годах дальние планеты Солнечной системы не давали Украине ни одного гармоничного влияния. К счастью, с 2016-го ситуация стала постепенно меняться к лучшему. Поначалу положительного влияния было немного, но в 2017 году оно значительно усилилось и продолжает нарастать.

Мы уже получили от положительного влияния Урана весьма существенный результат — с начала лета прошлого года украинцы смогли ездить в страны Европейского Союза без оформления виз. Гармоничное влияние Урана на отношения с зарубежными странами продлится до мая 2019 года.

Еще одна дальняя планета — Плутон — в 2014—2016 годах проходила по точке так называемой Черной Луны (это особый астрологический термин). В 2017-м Плутон перешел от точки Черной Луны в другую зону, которая способствует эволюционному развитию нашей страны.

Кстати, 24 августа 1991 года, когда Украина получила независимость, в ее гороскопе символ, олицетворяющий эволюционный путь развития, попал в градус испытания трудностями.

Неудивительно, что на пути становления государства то и дело приходится проходить такие испытания. Нужно понимать, что градус испытаний трудностями — это градус сильных, независимых людей, которых у нас очень много.

Тут следует сказать, что, согласно гороскопу, народ Украины соотносится с Луной. Луна находится в Водолее. А Водолей — это свобода и независимость. У нас эти качества в крови. Наш народ никогда не станет на колени, им всегда будет очень трудно управлять. Война обычно помогает политикам управлять народом. Но только не нашим.



* «Как бы ни расположились планеты, все в конечном итоге зависит от вас», — говорит Елена Осипенко

— Самое главное космическое тело — Солнце, — продолжает Елена. — В 2018 году оно находится в первом градусе Девы (земной знак). Уран входит в мае в первый градус другого земного знака — Тельца. Эти факторы создадут весьма благоприятные условия для того, чтобы произошли события, которые порадуют всех нас. Подобное расположение космических тел будет во время выборов президента Украины в марте-апреле 2019 года. Так что есть высокие шансы, что народ выберет самого достойного из кандидатов.

Но воздействие Урана несет и высокую вероятность тревожных событий, связанных с конфликтом между необходимыми для общества реформами и консервативной системой. Нестабильный период продолжится до апреля 2018 года. В это время высока вероятность коррупционных скандалов. Со второй половины весны влияние планет будет способствовать тому, что ситуация в общественной жизни начнет меняться к лучшему. Но чтобы эти тенденции реализовались в конкретные положительные события, каждый из нас в меру своих возможностей должен способствовать переменам.

Важен ваш внутренний настрой: если вы все время сетуете на жизнь, ничего в ней для вас не изменится. Если же благодарите судьбу за то, что имеете, предпринимаете конкретные шаги, чтобы вы и ваша семья жили лучше, то у вас высокие шансы достигнуть желаемого. Помните: как бы ни расположились планеты, все в конечном итоге зависит от вас. Причины своих невзгод ищите не в других людях и внешних обстоятельствах, а в самих себе. Все, что происходит вокруг вас, — это серия уроков и экзаменов, пройдя которые, вы можете стать еще лучше.