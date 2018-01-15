Ребенок, которому отец задолжал алименты, может стать собственником части папиной квартитры

Вступил в силу уже второй Закон, усиливающий ответственность родителей за выплату алиментов ребенку

За прошедший год было принято два важнейших закона, которые усиливают ответственность родителей за выплату алиментов ребенку. Первый Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты, касающиеся улучшения защиты права ребенка на надлежащее содержание» был принят еще в мае 2017 года. Второй Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов» был принят в ноябре и на днях подписан президентом Украины Петром Порошенко. Несмотря на то, что более революционные изменения привнес в нашу жизнь первый закон (напомним, он повысил минимальный размер алиментов и также установил максимальный размер алиментов), наибольший резонанс вызвал именно второй. Почему? А потому, что он предусматривает такие методы воздействия на неплательщиков алиментов, как лишение их права выезжать за границу, водить автомобиль, пользоваться огнестрельным оружием и ходить на охоту. Как теперь, после принятия двух законов, можно будет воздействовать на неплательщиков алиментов, «ФАКТЫ» поговорили с юрисконсультом известного киевского юридического бюро «Юрий Кормушин и партнеры» Ольгой Кормушиной.

— Ольга Ивановна, так что изменилось за последний год в части уплаты алиментов?

— Изменений очень много. И могу сказать, что они действительно направлены на защиту интересов детей. Например, принятый в мае закон предусматривает, что алименты — это собственность самого ребенка.

— А как было раньше?

— Деньги были собственностью того родителя, с которым остался ребенок.

— То есть сейчас бывший муж может потребовать провести проверку, действительно ли его бывшая жена тратит его алименты именно на ребенка?

— Вы понимаете, не все так однозначно.

— После развода у людей всегда не все однозначно…

— Да, конечно. И в принципе, по новому закону — да. Такая проверка может быть проведена.

— Ясно. Тогда давайте о самом интересном. Как неплательщиков алиментов будут лишать возможности выезжать за границу.

— А вот тут я вас разочарую — возможность ограничивать выезд за рубеж при наличии долга по алиментам была и раньше.

— Так что же тогда нового?

— То, что раньше запрет на выезд за границу накладывался решением суда — после обращения государственного исполнителя. Более того, такое решение могло быть оспорено в апелляционном суде. Я вам даже больше скажу -- последние три года апелляционные суды обычно отменяли решение районных судов по ограничению выезда, ссылаясь на Конституцию, поскольку это нарушает принцип свободы передвижения человека. А теперь для ограничения выезда конкретного человека за рубеж, который имеет долг по алиментам, достаточно постановления государственного или частного исполнителя. Ведь в принципе, если человек имеет возможность выехать за границу, значит, у него есть какие-то средства. Тогда почему он не платит алименты своему ребенку?

— Логично. А какова процедура такого ограничения? Куда поступают постановления государственного или частного исполнителя?

— В погранслужбу, которая вносит имя неплательщика в список людей, которым ограничен выезд за рубеж.

— Можно ли посмотреть этот список?

— Открытого реестра лиц, которым запрещено пересекать границу Украины, не существует. Однако любой человек может обратиться в администрацию Государственной пограничной службы Украины (Киев, ул. Владимирская, 26) с заявлением о получении информации о наличии запрета пересечения границы Украины.

— А опротестовать это постановление реально?

— Конечно! Ведь в своем постановлении государственный или частный исполнитель должен аргументировать свое решение: почему был наложен именно этот способ воздействия на человека, какие до этого способы были использованы, какая сумма задолженности и так далее. Все это человек может опротестовать в суде.

— Перейдем к вождению автомобилей. Что именно и кому могут ограничить?

— Ограничить могут должника в праве управлять транспортным средством, причем любым автомобилем — не только своим, но даже чужим. Неплательщику алиментов могут запретить в принципе водить автомобиль.

— А если он таксистом работает? Он же работать не сможет!

— Как раз сможет. Закон прописан достаточно четко — там указано, что если управление транспортным средством является для человека способом заработка (например, он работает в службе такси, или же водителем автобуса, трамвая, троллейбуса, маршрутного такси, а также управляет грузовым транспортным средством), то это ограничение не применятся к тому автомобилю, на котором он работает.

— Значит, если дальнобойщик не платит алименты, то могут запретить ездить на легковой машине, но разрешать управлять своей фурой?

— Приблизительно так. Кроме того, если должник является инвалидом или на его иждивении находятся лица с инвалидностью I, II группы, признанной в установленном порядке или ребенка с инвалидностью, тогда право управления автомобилем ему ограничить не могут.

— А как реализуется это ограничение? Должно быть решение суда? У человека изымают права?

— Это ограничение также вводится одним лишь постановлением государственного или частного исполнителя. И пересылается в управление Национальной полиции. Там человека вносят в соответствующий реестр.

— Это все? Ничего не изымают?

— Да. Но если такого человека остановят на дороге и при проверке обнаружат, что он был ограничен в праве управлять автомобилем, тогда полицейский составит соответствующий протокол и вот уже в этом случае права могут быть изъяты.

— Такой себе сюрприз будет.

— Почему сюрприз? Государственный или частный исполнитель, издавая постановление, отсылает его всем заинтересованным сторонам. И взыскателю, и должнику.

— Ну, не всегда эти письма доходят до ответчиков. Где человек может уточнить, не внесли ли его в реестр?

— Открытого реестра таких лиц нет. Но человек может обратиться в управление Национальной полиции с заявлением о получении такой информации.

Также все постановления государственного исполнителя или частного исполнителя есть в электронном виде. Каждый должник имеет идентификатор для своего исполнительного производства. И поэтому он может или в электронном виде следить за действиями исполнителя, или лично на приеме у исполнителя узнать всю информацию.

— А есть ли вообще какой-то «список должников», в котором человек может себя посмотреть?

— Существует так называемый Единый реестр должников. Сведения о должниках являются открытыми и размещаются на официальном сайте Министерства юстиции Украины. У этого реестра есть один интересный момент. Нотариусы, органы, осуществляющие регистрацию имущества, государственные регистраторы прав на недвижимое имущество в том случае, если к ним обратился должник, чтобы совершить сделку по отчуждению имущества и в случае отсутствия у них информации о наложении ареста исполнителем на денежные средства или имущество такого должника, обязаны отказать в совершении регистрационных действий.

— Ничего себе!

- Более того, в день обращения должника они должны сообщить в указанный в Едином реестре должников орган государственной исполнительной службы о том имуществе, которое собрался отчуждать должник. А исполнитель не позднее следующего рабочего дня со дня получения уведомления обязан принять решение о наложении ареста на имущество.

— В новом законе ограничили и права на ношение огнестрельного оружия?

- Не ношение, а на пользование огнестрельным, а также травматическим и холодным оружием. Кроме того, должника могут ограничить в праве на охоту. Для этого опять-таки выносится постановление государственного или частного исполнителя и ставятся в известность соответствующие охотхозяйства.

— Тогда такой вопрос. А если человек быстро погасил долг?

— Тогда государственный или частный исполнитель отменяет свое постановление.

— А каким должен быть размер долга, чтобы ввели ограничения? Или это неважно?

— Нет, почему же — очень важно. Такие меры принимаются в случае, если суммарный дог по алиментам превысит шесть месяцев. Невзирая на перерывы.

— Это как?

— Например, человек не платил алименты три месяца, потом платил два, потом не платил еще месяц. Потом снова какое-то время платил. А потом опять пропустил три месяца. Таким образом, суммарный долг по алиментам считается как долг за семь месяцев. И к нему уже могут применять подобные санкции.

— Допустим, человек не может платить алименты, потому что он ничего не зарабатывает.

— Очень интересный вопрос. Дело в том, что по Закону Украины «Об исполнительном производстве» в случае отсутствия у должника средств и других ценностей, достаточных для удовлетворения требований взыскателя, взыскание безотлагательно обращается также на надлежащее должнику другое имущество. За исключением имущества, на которое по закону не может быть наложено взыскание. При этом обращение взыскания на имущество должника не останавливает обращение взыскания на денежные средства должника.

Но могу сказать, что должник вправе предложить виды имущества или предметы, которые необходимо реализовать в первую очередь. Очередность взыскания на денежные средства и иное имущество должника окончательно определяется исполнителем.

— Исполнитель может приехать прямо к бывшему мужу домой?

- А как вы думали? Конечно. Государственный или частный исполнитель приезжает по месту регистрации или фактического проживания человека для описания движимого имущества, не подлежащего государственной регистрации.

— Как интересно. Это еще зачем?

— Потому что в соответствии с Законом Украины «Об исполнительном производстве» исполнитель при необходимости может ограничить право пользования имуществом, осуществить опечатывание или изъятие его у должника и передачу на хранение другим лицам. Вид, объем и срок ограничения устанавливаются исполнителем в каждом конкретном случае с учетом свойств имущества, его значения для владельца, необходимости использования и других обстоятельств.

Обращение взыскания на имущество должника предусмотрено законодательством Украины уже давно.

— Получается, любое имущество может пойти на погашения долга по алиментам?

— Нет. Приложением к Закону Украины «Об исполнительном производстве» определен перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительному документу.

— Например, какое?

— Этот перечень достаточно четкий. Взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на такие предметы.

1. Предметы ежедневного обихода — для удовлетворения ежедневных физиологических и гигиенических потребностей (посуда, постельное белье, средства гигиены), вещи индивидуального пользования (одежда, обувь, все детские вещи).

2. Лекарственные средства, очки и другие изделия медицинского назначения, необходимые должнику, членам его семьи и лицам, находящимся на его иждивении, по медицинским показаниям.

3. Мебель — по одной кровати и стулу на каждое лицо, один стол, один шкаф на семью.

4. Один холодильник на семью.

5. Один телевизор, персональный компьютер на семью, один мобильный телефон — на каждое лицо.

6. Запас питьевой воды, продукты питания, необходимые для личного потребления должнику, членам его семьи и лицам, находящимся на его иждивении, — из расчета на три месяца. Или деньги, необходимые для приобретения запасов питьевой воды и продуктов питания для должника, членов его семьи и лиц, находящихся на его иждивении, — из расчета трехкратного размера минимальной заработной платы, действующей на день обращения взыскания на каждое лицо.

7. Имущество, необходимое для отправления религиозных культов и ритуальных обрядов должником, членами его семьи и лицами, находящимися на его иждивении, профессиональных занятий должника, членов его семьи и лиц, находящихся на его иждивении, если оно является единственным источником дохода таких лиц, орудия личного кустарного и ремесленного труда, книги.

8. Топливо, необходимое должнику, членам его семьи и лицам, находящимся на его иждивении, для приготовления ежедневной пищи и отопления (в течение отопительного сезона) жилого помещения.

9. Используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, племенной, молочный и рабочий скот (по одной единице), кролики (две пары), птица (пять штук), корма, необходимые для их содержания до выгона на пастбища.

10. Семена, необходимое для очередного посева, и несобранный урожай — у лиц, занимающихся индивидуальным сельским хозяйством (кроме земельных участков, на которые наложено взыскание).

11. Сельскохозяйственный инвентарь — у лиц, занимающихся индивидуальным сельским хозяйством.

12. Технические и другие средства реабилитации, которые обеспечивают компенсацию или устранение стойких ограничений жизнедеятельности людей с инвалидностью и других категорий лиц, автомобиль, которым в соответствии с законом по медицинским показаниям обеспеченный человек с инвалидностью бесплатно или на льготных условиях.

— А если он не один живет, а с мамой. Или с новой женой. Вдруг ковер, который пытаются забрать, принадлежит новой жене и теще?

— А это, кстати, достаточно серьезная проблема любого сожителя неплательщика алиментов. Жене и теще нужно будет доказать, что это именно их ковер — предъявить чек, например. Поэтому зачастую проще погасить долг по алиментам, чем возится со всей этой бюрократией.

— Проще тогда не прописываться нигде!

- Действительно, если человек нигде не зарегистрирован, то единственное наказание за это предусмотрено в размере штрафа — 51 гривни. И это пока проблема. Именно поэтому и были введены новые способы борьбы с неплательщиками алиментов.

— Ясно. Но, допустим, человек не работает, поскольку является инвалидом? Или просто пока еще не смог найти работу? А долг-то растет…

- Если человек является инвалидом, то ему и алименты назначат в посильном для него размере. Ну, а если человек является безработным и при этом официально находится на учете в службе занятости, тогда он может обратиться в суд с заявлением об уменьшении размера выплат. И суд определит размер алиментов, который он может платить.

В любом случае, найти в настоящее время хотя бы временную работу на 4−5 тысячи гривен — это не проблема. И если человек работу не ищет, значит, какие-то деньги у него есть.

Более того, если человек владеет квартирой и не платит годами алименты, то (с пеней и штрафами) может накопиться достаточно большая сумма. Эквивалентная стоимость какой-то части квартиры…

— Я догадываюсь, к чему вы ведете.

— Именно так. Жена может подать в суд заявление о признании права собственности на часть квартиры за ребенком — в счет задолженности по алиментам.

— Ничего себе!

— Вот видите. Еще не все средства исчерпаны. Кстати, о новшествах. Раньше при расчете размера алиментов учитывался только имущественное состояние ребенка, состояние его здоровья, а также состояние здоровья плательщика, его доходы и наличие иждивенцев (нетрудоспособные родители, жена, дети).

Новый — майский — закон предусматривает, что теперь при расчете алиментов будет учитываться наличие имущества — движимого, недвижимого и депозитов.

— А раньше такого не было?

— Раньше учитывалась фактически только заработная плата человека. Наличие у него десяти машин, зарубежной недвижимости, счетов в банках — все это не учитывалось при назначении алиментов. Считалось, что это личное имущество самого человека.

Кроме того, теперь учитываются и покупки, которые превышают десять минимальных зарплат. С 1 января — 37 тысяч 230 гривен. Если только он не докажет происхождение этих средств.

— То есть публичные туры в Лас-Вегас или Швейцарию устраивать не стоит?

— Ну почему же? Если человек исправно платит назначенные судом алименты, то к нему и вопросов не будет. Другое дело, если он подает документы об отсутствии доходов и тут же уезжает в Египет.

— Вопрос с подвохом. А кто должен следить за тем, сколько «алиментщик» тратит и что покупает?

— Ответ очевиден. Кто больше всех заинтересован в увеличении размера алиментов?

— Бывшая жена.

- Конечно. Нужно осознавать, что государственная исполнительная служба — это неповоротливая и очень загруженная махина. Поэтому наиболее эффективной будет работа по взысканию алиментов в плотном сотрудничестве заинтересованного лица и государственного или частного исполнителя.

— По поводу счетов в банке. Как эти счета обнаруживать? И как узнать, сколько там денег? Запрашивать все банки? Да у нас вроде даже есть какая-то банковская тайна.

- Тут вы правы — со счетами в банке не все так просто. Затребовать информацию о состоянии счета в банке физического лица может только суд. Однако, он при этом не будет рассылать запросы во все банки, которых у нас больше сотни.

— А что же делать?

— Мы снова-таки возвращаемся к тому, что именно тот родитель, с которым остался ребенок, больше всего заинтересован в поиске этих счетов. Поэтому если станет известно хотя бы в каком банке может быть счет, суд сможет послать в него соответствующий запрос.

— Деньги на каком счете учитываются? Только ли на депозитах или на текущих счетах тоже? И как быть, если человек предприниматель и все его оборотные средства от бизнеса тоже идут через его счет.

— Учитываются все счета (и депозитные, и текущие) обычного физического лица. То есть открытых человеком как обычным гражданином. А вот движения по счетам физического лица — предпринимателя не учитываются. Кстати, хочу отметить, что в прошлом году была упрощена процедура назначения алиментов.

— Как именно?

— Если люди развелись, то судебные разбирательства по поводу алиментов могут длиться месяцами. Но бывают ситуации, когда жене просто не на что содержать ребенка. Тогда она может обратиться за судебным приказом о взыскании. Это упрощенная процедура, которая предусматривает срочное рассмотрение заявления на алименты.

Но есть нюансы: такая процедура назначения алиментов не предусматривает вызова ответчика в суд и проводится без рассмотрения его финансового и имущественного состояния. Все решается формально: на одного ребенка назначаются алименты в размере 25 процентов заработка, на двух — трети заработка, на трех и более — половина заработка. Можно также назначить в твердой сумме — 50 процентов размера прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста (в настоящее время для детей до 6 лет это будет 746 гривен, для детей с 6 до 18 лет — 930 гривен. — Авт.).

— Ясно. Тогда такой вопрос: муж с женой разошлись более-менее полюбовно. И после развода он выплачивал ей какую-то сумму, которая не была назначена судом — просто добровольно и наличными. И вот через пару лет бывшая жена решит взыскать алименты. Она сможет это сделать за период, сразу после развода? И если да — то как он докажет, что платил ей деньги?

— Начнем с конца: единственным документом, который принимается в суде в таком случае, является собственноручно написанная женой расписка о получении денег или банковский документ о перечислении денег.

— А свидетели?

— Никаких свидетелей, смс, звонков, электронных писем — ничего этого в суде не принимается во внимание. Только собственноручно написанная расписка о получении денег за каждый месяц или банковский документ. Теперь о сроках. Жена может подать в суд на алименты в любой момент, но при этом назначаются они с даты подачи иска или заявления на выдачу судебного приказа.

А в ситуации, когда люди разошлись полюбовно и просто не хотят обращаться в суд — они могут пойти к нотариусу и составить нотариальный договор о выплате алиментов. Это будет достаточно цивилизованный способ решения проблем. В договоре указывается сумма алиментов и карточный счет (что желательно), на который они будут перечисляться.

Вообще, идеальный вариант уплаты алиментов — это перечисление их на карточный счет с указанием плательщика, цели платежа и месяца, за который он совершен. Тогда и у жены, и у мужа будет полный отчет об уплаченных суммах.

— Рассмотрим ситуацию: жена знает, что у мужа есть фирма, которая зарегистрирована не на нем.

— Если фамилии мужа нет в учредителях, акционерах, руководстве или в списке получателей инвестиционной прибыли и дивидендов, тогда эта фирма не может быть учтена при расчете размера алиментов. Нет доказательств. Но вот если он делал дорогостоящие покупки, то, как мы уже сказали, это выявит его скрытые доходы.

— Мы часто читаем, что в западных странах алименты выплачивают не только ребенку, но и бывшим женам. Как у нас с этим?

— По нашему законодательству бывшая жена также может претендовать на выплату алиментов. Но только до тех пор, пока находится в отпуске по уходу за ребенком.

— Пока ребенку не исполнится три года?

— Или до шести лет — по решению медицинской комиссии. В таком случае жене и ребенку может быть назначены алименты в размере трети заработной платы бывшего мужа. На двоих.

Кроме того, есть один интересный нюанс. Новый закон отменил выдачу обязательного разрешения одним родителем для выезда за границу ребенка с другим родителем. Если поездка длится не более одного месяца и решением суда определено с кем из родителей проживает ребенок.

— Слава Богу! Многие мои знакомые мамы не могли выезжать с ребенком за границу из-за того, что отец либо просто отказывался давать разрешение, либо его вообще было невозможно найти.

— Теперь эта норма упразднена. Кроме того, если отец является должником по уплате алиментов суммарно более чем за шесть месяцев, то и для выезда ребенка за рубеж на срок более одного месяца его разрешение также не требуется.

— Какие документы это подтверждают?

— Справка государственной исполнительной службы о наличии шестимесячной задолженности отца. Кроме того, отмена разрешений касается только тех случаев, когда в решении суда по разводу указано, что ребенок остался жить с матерью.

— А если не указано?

— Это традиционная формулировка — определение места жительства ребенка. Она есть почти во всех решениях суда. Но если такого решения нет, то согласие второго родителя нужно в любом случае.

Также есть криминальная ответственность за неуплату алиментов. А также новый закон предусмотрел возможность назначать неплательщику социальные работы от 120 до 240 часов в случае, если задолженность превысила шесть месяцев. Это может быть уборка в общественных местах, озеленение, покраска и так далее. За социальные работы государство платит неплательщику алиментов деньги, который идут на погашение задолженности по алиментам.

— А если он откажется убирать и красить?

— За отказ от социальных работ законодательство предусматривает арест. Сутки ареста за каждые 15 часов невыполненных социальных работ. Но не более 15 суток.

— Все интереснее и интереснее. А что с криминальной ответственностью?

— Наше законодательство предусматривает за неуплату алиментов ограничение свободы на срок до двух лет. Это не лишение свободы, человек не будет сидеть в тюрьме. Но будет ограничен в своих передвижениях по стране, не сможет выехать за рубеж. И уж конечно же (поскольку это уже считается наличием судимости) он в дальнейшем не сможет занимать государственные должности или заниматься бизнесом.

