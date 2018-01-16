В Атланте родители выбрасывали детей из окон горящего дома (видео)

Во вторник, 16 января, газета The Independent рассказала подробности удивительного спасения детей во время пожара в Атланте (штат Джорджия). Инцидент произошел 3января, однако некоторые детали стали известны только сейчас.

Горел жилой многоквартирный дом. Внутри здания находились около 80 человек, в том числе несовершеннолетние. Многим удалось покинуть горящий дом самостоятельно. Однако в какой-то момент стало ясно, что пожарные не успеют добраться к тем, кто остался внутри.

И тогда бригадир спасателей велел людям прыгать из окон. Все происходило очень быстро. Времени на то, чтобы растягивать брезент, уже не было. Некоторых детей взрослые просто бросали вниз.

«Мы их ловили как футбольные мячи, в буквальном смысле», — заявил журналистам бригадир.

Кто-то из очевидцев снял на видео, как пожарный Скотт Строуп поймал девочку, которую из окна третьего этажа бросил вниз родной отец. Видео теперь выложили в соцсетях, и оно стремительно набирает просмотры.

The Independent сообщает, что дом в итоге сгорел. Без крыши над головой остались 79 человек. Но никто не погиб. Из окон выпрыгнули или были выброшены 12 человек, в том числе восемь детей. Ни один из них не пострадал. Отец спасенной Скоттом Строупом девочки получил ожоги второй степени и находится в больнице.