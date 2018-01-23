Украина продолжает падать в рейтинге инновационных экономик мира

В новом рейтинге инновационных экономик мира, составляемом агентством Bloomberg, Украина опустилась на 46 место (среди 50 стран-участников рейтинга), за год потеряв сразу 4 позиции.

Наша страна показала худший результат по продуктивности хайтек-технологий, а также не лучшие показатели по другим критериям.

Лидером рейтинга пятый год подряд стала Южная Корея. Второе и третье место заняли Швеция и Сингапур. Далее идут Германия, Швейцария, Япония, Финляндия, Дания, Франция и Израиль.

Примечательно, что впервые за шесть лет в первую десятку списка не вошли Соединенные Штаты Америки, заняв в нынешнем рейтинге 11 место.

А замыкают рейтинг инновационных экономик мира Украина, Кипр, ЮАР, Иран и Марокко.

Стоит отметить, что Украина уже третий год падает в данном рейтинге. В 2015 году наша страна занимала 33 строчку, через год опустилась на 41 место, а в 2017 году расположилась на 42 место.

Составители рейтинга оценивают страны по 7 критериям: уровню образованности населения, продуктивности хайтека, исследовательскому потенциалу, патентной активности, количеству инновационных R&D, производственных мощностей, публичных технологических компаний.

Как сообщалось ранее, Украина поднялась сразу на четыре позиции в рейтинге лучших стран, ежегодно оставляемом агентством US News.