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Украина поднялась в рейтинге лучших стран

Инф. «ФАКТОВ»

23.01.2018 14:15 145

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Украина поднялась сразу на четыре позиции в рейтинге лучших стран, ежегодно оставляемом агентством US News. Если в прошлом году наша страна занимала 73 место из 80 государств, представленных в рейтинге, то в этом году уже 69-е. Из постсоветских стран Украина обогнала Казахстан (70-е место) и Беларусь (72-е).

На место в рейтинге лучших стран влияют около 70 количественных показателей, от которых зависит интерес к торговле со страной и инвестиций в ее экономику, а также привлекательность путешествий в страну. Все показатели сведены к девяти характеристикам. Так, Украина получила сравнительно высокие баллы за влияние в мире (33-е место, оценивается участие во влиятельных военных союзах, авторитетных международных организациях, политический и экономический вес), а также за положение граждан (46-е место, оценивается соблюдение прав человека и права собственности, гендерное равенство, забота об окружающей среде, свобода вероисповедания).

Составители рейтинга отмечают, что Украине еще есть с чем работать в таких сферах, как качество жизни (72-е место из 80; оценивается рынок труда, экономическая и политическая стабильность, образование, здравоохранение, разница в доходах). Также есть проблемы с открытостью для бизнеса (75-е место, влияют на место в рейтинге налоговая политика, уровень коррупции, политика государства по отношению к бизнесу).

Пятерку лучших стран в мире составили Швейцария, Канада, Германия, Соединенное Королевство, Япония.

Напомним, ранее был обнародован рейтинг стран, в которых лучше всего живется пенсионерам.

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