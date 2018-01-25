Подполковник полиции лично указывал карманникам, где и в какое время «работать» (фото, видео)

Сотня сотрудников прокуратуры и департамента внутренней безопасности Нацполиции были задействованы в задержании участников организованной преступной группы полицейских на столичном вокзале и последовавших затем обысках. У задержанных изъято около 300 тысяч гривен. Правоохранители описывают их имущество для возможной конфискации, рассказала «ФАКТАМ» пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Напомним, что в четверг, 25 января, было проведено 35 обысков у полицейских, работающих на станции Киев-Пассажирский и «крышевавших» вокзальных карманников, получая за это немалую мзду. Шестерым правоохранителям и «работавшей» с ними женщине-цыганке объявлено подозрение в кражах, совершенных организованной группой. Полицейским инкриминируют также злоупотребление властью. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Прокуратура ходатайствовала об аресте задержанных. Вечером 25 января Голосеевский суд начал рассматривать эти ходатайства. Еще с двумя цыганами — мужчиной и женщиной — в это время проводили неотложные следственные действия.

Первоначальная информация о неправомерных действиях некоторых сотрудников Соломенского райуправления полиции Киева поступила в департамент внутренней безопасности Нацполиции летом прошлого года. В результате проведенного расследования было установлено, что ОПГ организовал 40-летний подполковник полиции, курировавший работу правоохранителей на вокзале. В группу входили еще два офицера — помощник дежурного и начальник сектора — и трое полицейских-сержантов.

Подполковник лично контролировал работу воров, указывая им, в какое время и где «работать», как вести себя в случае поимки «чужими» полицейскими или жертвами, когда и где делить украденное с правоохранителями… Он инструктировал подчиненных, как контролировать воров, содействовать их деятельности и как «работать» с потерпевшими, чтобы они не подавали заявления о преступлениях, рассказала «ФАКТАМ» пресс-секретарь ДВБ Олеся Орлова.

Общение с жертвами воров, обращавшимся в дежурную часть вокзального отдела полиции, правоохранители из ОПГ старались взять на себя. Заявителям они популярно объясняли: поиски преступников будут идти долго. И если пострадавшие подадут официальное заявление, им придется постоянно ездить в Киев на допросы и опознания. А похищенные деньги и вещи вернуть все равно не получится. Иногда от потерпевших удавалось «откупиться», возвращая им якобы найденные документы и пустые бумажники. Когда это не удавалось, старались «закрыть дела» по поданным заявлениям или просто их «заволокитить», оставить без рассмотрения. В настоящее время выявлено уже несколько таких заявлений.

Среди установленных в результате расследования фактов — кража у пассажирки двух айфонов. Материалы по заявлению женщины были «списаны в архив», а сами мобильники — переданы организатору группы. Такая же судьба ожидала и другие заявления — о кражах 61 тыс. грн, 166 тыс. грн, 38 тыс. грн и двух дорогих мобильных телефонов… В настоящее время следствие пытается установить всех подельников этой преступной группы и всех пострадавших от нее.

«ФАКТЫ» неоднократно писали о работе линейного отдела милиции на столичном железнодорожном вокзале. Правоохранители, более 25 лет действуя в тесной связке с «работающей» на вокзале ОПГ Бабая, не только крышевали бандитов, но и сами грабили пассажиров. За это время сменилось несколько министров внутренних дел и начальников поменьше, но вокзал продолжал оставаться одним из самых криминальных мест столицы — благодаря «преемственности поколений» работавших там правоохранителей.

Не исключено, что и некоторые участники обезвреженной ОПГ уже имели опыт работы на столичном вокзале. По крайней мере все задержанные полицейские ранее работали в милиции и успешно прошли переаттестацию. Что же касается их главаря, то подполковник до переаттестации работал в подразделениях криминального блока черкасской милиции. После переаттестации он переехал в Киев.

Ранее fakty.ua сообщали о том, что в сентябре прошлого года на столичном вокзале обезвредили банду полицейских, грабивших и жестоко избивавших пассажиров. А в декабре одного из «правоохранителей», оставленного на свободе за сотрудничество со следствием, пришлось объявлять в розыск.

Установлено, что задержанные тогда правоохранители, кроме совершения грабежей и разбоев, также «крышевали» цыган, занимавшихся кражами у пассажиров. Были ли связаны между собой обе обезвреженные группировки, выясняет следствие.

Фото и видео с сайта Национальной полиции Украины