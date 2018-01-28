В инциденте с поездом, протянувшим пенсионера вниз головой по перрону на Житомирщине, виноваты неисправные двери?

Управление Юго-Западной железной дороги решило отстранить от работы машиниста электрички и его помощника, по вине которых мог пострадать 65-летний пенсионер. Об этом «ФАКТАМ» сообщила пресс-секретарь филиала ЮЗЖД Анна Казимир:

«И машинист, и его помощник однозначно могут быть виноватыми в том, что 65-летний мужчина получил травмы, выходя из электрички. Они обязаны были убедиться, что пассажир вышел и только после этого закрывать двери. К тому же они еще должны будут объяснить, почему электричка курсировала с неисправными дверями. Ведь, как рассказывает пострадавший мужчина, одна створка автоматической двери не открывалась. Пенсионер хотел протиснуться через единственную открытую дверь, но не успел. Створками зажало его руку и ногу, и мужчину почти сорок метров протащило за поездом вниз головой. В результате у него множественные переломы ребер».

Как пообещала Анна Казимир, «Укрзализниця» возьмет на себя все расходы по лечению пенсионера, а машинист и его помощник по результатам внутреннего расследования будут наказаны.