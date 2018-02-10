Похищение и убийство 20-летнего парня в Кривом Роге организовал водитель маршрутки

В Кривом Роге задержали троих бандитов, которые еще в январе похитили 20-летнего парня с целью выкупа. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в управлении нацполиции в Днепропетровской области.

«Александр пропал еще 3 января, -- рассказали нам в ведомстве. — Со слов матери парня, он был в гостях у друга в пригороде. Вечером собирался ехать на маршрутке назад, однако, дома так и не появился. Когда Александр не объявился и на следующий день, родители забили тревогу.

Начались поиски парня. Было опрошено большое количество свидетелей. Но никаких зацепок! И вот несколько дней спустя после исчезновения, родителям позвонили с неизвестного номера и потребовали за освобождение сына 100 тысяч гривен.

Чтобы запутать следы, похитители снимали деньги частями в разных городах. Но, получив всю сумму, Александра они так и не отпустили.

На поиски бандитов были брошены большие силы полиции. Их удалось задержать на парковке одного из супермаркетов в Кривом Рогу как раз в тот самый момент, где они снимали последнюю сумму денег, переведенных за освобождение Александра.

К сожалению, похищенного парня уже к тому времени не было в живых несколько дней. Задержанные показали место, где его закопали — во дворе одного из заброшенных частных домов. Со слов самих злоумышленников, Александра сразу же после похищения начали поить какими-то таблетками, чтобы он умер. Но молодой организм парня сопротивлялся. И тогда, получив уже почти всю сумму выкупа, бандиты задушили похищенного пищевой пленкой".

Как удалось выяснить «ФАКТАМ», похищение организовал ранее судимый за мошенничество водитель маршрутки.

«Александр в тот вечер был единственным пассажиром в салоне микроавтобуса, -- рассказали в полиции. - Тогда 25-летний водитель и решил похитить парня. Перед отъездом он вышел из кабины и позвонил своим друзьям, одному из которых 19, а другому 21 год. На одной из остановок они сели в маршрутку».

«Мы задержали трех нелюдей, которые месяц назад в Кривом Роге похитили 20-тилетнего парня и, спустя три недели, зверски его убили, -- написал на своей странице в Facebook начальник Днепропетровского областного управления нацполиции Виталий Глуховеря. -- Сложно поверить, что сейчас жизнь человека может стоить 100 тысяч гривен?! Столько они вымогали у отчаявшейся от горя матери. Для раскрытия этого преступления мы опросили более 100 человек, провели более 80 оперативно-следственных действий. Как сейчас уже понимаем, организовал преступную группу ранее судимый. Еще пять лет назад, отбывая срок за мошенничество, он уже планировал более циничное и жестокое преступление. В подельники выбрал себе двух приятелей, таких же отморозков. Заранее устроился на работу в службу маршрутного такси. В момент похищения даже организовал себе алиби.

Я благодарен за работу всем сотрудникам полиции Криворожского региона и уголовного розыска областного аппарата. Это задержание было не из легких. Но поверьте, каждый преступник рано или поздно ответит за свои действия перед законом!"