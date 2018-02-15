Труханова освободили в зале суда

Задержанного накануне мэра Одессы Геннадия Труханова отпускают под личное обязательство народного депутата Дмитрия Голубова. Такое решение принял Соломенский районный суд Киева.

Суд потребовал от Труханова являться по вызову к следствию, а также воздержаться от общения со свидетелями по расследуемому делу. Труханов также должен сдать загранпаспорта и все документы, дающие право для выезда за рубеж. Срок действия меры пресечения — 15 апреля 2018 года включительно.

В течение пяти дней обвинители могут оспорить решение суда в апелляционном суде Киева и добиться более строгой меры пресечения.

Напомним, городской голова Одессы был задержан 14 февраля в аэропорту «Борисполь» детективами НАБУ и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Труханова подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины («Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением»).