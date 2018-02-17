Как пользоваться виртуальной «Карточкой киевлянина»?

«Слышала, что теперь не обязательно иметь на руках „Карточку киевлянина“, чтобы пользоваться ею. Я уже полгода не могу получить в банке карточку — задержки по разным причинам. Но говорят, многие сервисы доступны с виртуальной карточкой. Как работает это новшество?» Ирина Константиновна, пенсионерка, Киев

В компании «UnIT», разработавшей проект «Карточка киевлянина», рассказали, что уже запущена онлайн-версия карточки. Новшество состоит в том, что жители столицы могут пользоваться рядом полезных сервисов, не имея карты на руках.

Для этого достаточно пройти открытую регистрацию на сайте: выбрать пункт «у меня нет «Карточки киевлянина», указать свой номер телефона, электронную почту и обзавестись паролем. После чего у горожан появляется возможность в режиме онлайн оплатить коммунальные услуги, оформить страховку с помощью агрегатора страхования, пополнить счет мобильного телефона, записаться на прием к врачу, приобрести железнодорожные билеты, оплатить интернет-услуги (на сайте отображается список доступных модулей: медицина, образование, транспорт, коммунальные и админуслуги). Использовать при этом можно любую банковскую карту, на которой аккумулированы ваши деньги.

Разработчики карты отмечают, что не все функции доступны при открытой регистрации. Для сервисов, где предусмотрена идентификация владельца карты, ее наличие обязательно (для проезда в метро, при голосовании за петицию, для участия в инициативе «Общественный проект» и в некоторых других случаях).

По словам менеджера проекта «Карточки киевлянина» Алины Максименко, такое же решение будет реализовано и в мобильном приложении карты, запуск которого запланирован на конец марта, — доступ сначала на платформе iOS, а потом и Android. Кстати, через мобильное приложение можно будет пожаловаться на действия чиновников.

Онлайн-версией «Карточки киевлянина» могут сегодня воспользоваться люди с киевской регистрацией (в том числе студенты), официально трудоустроенные в столице, а также переселенцы из зоны АТО и жители Киевской области.

Так, транспортный модуль «Карточки киевлянина» уже позволяет идентифицировать ее пользователей и вести учет пассажиров в столичном метро (на основании этих данных затраты на перевозку льготников компенсируются из бюджета города). При запуске в столице единого электронного билета, по мнению разработчиков, «Карточку киевлянина» могли бы использовать в виде цифрового проездного не только в метро, городской электричке, скоростном трамвае, а и в другом наземном общественном транспорте.

Напомним: чтобы получить «Карточку киевлянина», гражданам, относящимся к льготным категориям, необходимо предоставить в «Ощадбанк» паспорт, идентификационный код и удостоверение, подтверждающее право на льготу (пенсионное, участника боевых действий и т. д. ). Если клиент впервые получает карточку, документы «Ощадбанк» передает в службу соцзащиты по месту регистрации человека (для внесения информации о льготе в единый реестр). Для активации транспортного приложения карточки (в частности, бесплатный проезд в метро), надо обратиться в один из пунктов метрополитена (на станциях «Политехнический институт», «Майдан Незалежности», «Дорогожичи», «Дарница»).

Получить «Карточку киевлянина» людям, которые не относятся к льготным категориям, можно в одном из отделений «Ощадбанка» при предъявлении паспорта и идентификационного кода (для столичных жителей) и справки с работы или учебы (для тех, кто постоянно работает или учится в Киеве). Если по своим убеждениям человек не имеет идентификационного кода, то карточка выдается на основании лишь паспортных данных.

Подготовила Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»