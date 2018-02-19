С начала года в горах заблудились более 280 туристов

С начала года горные поисково-спасательные подразделения спасли 282 человек, медицинская помощь оказана 188 гражданам. Такие данные о работе своих подразделений на туристических объектах в горах приводит Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

За последние три дня только на Закарпатье трижды пришлось проводить поисково-спасательные работы. 16 февраля в районе долины Вурда потерял ориентир и заблудился 27-летний лыжник из Ровенской области. 18 февраля, спасателям вновь пришлось выезжать на поисковые операции: на Драгобрате потерялись пять отдыхающих. К вечеру того же дня, кроме указанных граждан, спасатели попутно нашли еще восемь человек, которые также потеряли ориентиры и заблудились.

В тот же день 18 февраля проводились поисково-спасательные работы в районе Говерлы. Там потерялись двое туристов из Киевской области. Граждан удалось отыскать в 6.00 19 февраля.

Ввиду увеличения числа чрезвычайных происшествий спасатели призывают туристов обязательно информировать своих близких и знакомых о прохождении маршрута и ожидаемом времени возвращения из похода. В идеале будет зарегистрироваться на спасательных постах. Также служба призывает избегать походов в одиночку, лучше чтобы в группе было не менее трех человек. Кроме того, не лишне будет запастись достаточным количеством пищи и воды, узнать условия местности и прогноз погоды, проверить наличие туристических карт.

На ближайшие дни синоптики прогнозируют в Карпатах погоду без осадков. Температура ночью — 10…-15°, днем −1…−6°.

Как сообщали fakty.ua, сорвавшихся в стометровую пропасть с горы Поп Иван туристов нашли в 15 километрах от места падения.

