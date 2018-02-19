Загадочная смерть сразу пяти человек на Днепропетровщине: отравились неизвестным веществом

Полиция расследует загадочную смерть пяти человек в селе Аулы, что в Днепропетровской области. Как стало известно «ФАКТАМ» из компетентных источников, тела обнаружил хозяин дома, когда утром вернулся с работы.

«Обычно, подъезжая к дому, мужчина всегда сигналил, чтобы его гражданская жена открыла ворота, — сообщил источник в правоохранительных органах. — Так было и на этот раз. Когда к воротам никто не вышел, мужчина открыл их сам, вошел в дом и обнаружил труп своей гражданской жены, а также тела еще трех мужчин и женщины. Все они местные жители в возрасте примерно от 30 до 45 лет.

Тела в неестественных позах лежали по всему дому, два из них — в ванной комнате. В доме был почти идеальный порядок, вещи не раскиданы, но сильно пахло газом".

Также «ФАКТАМ» удалось выяснить, что хозяйка дома работала медсестрой в местной больнице. Семья считалась благополучной.

«В настоящее время основная версия гибели пятерых человек — отравление неизвестным веществом, — рассказала пресс-офицер управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская. — Пока точных причин смерти сказать не можем. Но не исключаем, что это могло быть как отравление газом, так и некачественным алкоголем. Уже было произведено вскрытие. Но для того, чтобы знать точную причину смерти, нужна гистологическая экспертиза, на которую может уйти месяц».

При этом в полиции отклонили версию об отравлении наркотиками. Открыто уголовное производство по статье «Убийство», хотя пока происшествие рассматривается в первую очередь как несчастный случай.

Ранее fakty.ua сообщали, что на Полтавщине семья из пяти человек отравилась газом.

