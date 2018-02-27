Суд арестовал на 2 месяца без права залога организатора ботнета Avalanche, стрелявшего при задержании в опергруппу

26 февраля уже после 21.00 судья Октябрьского районного суда Полтавы Елена Шевская по ходатайству областной прокуратуры зачитала постановление об избрании меры пресечения для известного на весь мир киберпреступника 35-летнего Геннадия Капканова, арестованного накануне в Киеве.

Ближайшие два месяца задержанный проведет в следственном изоляторе. В виду того, что мужчина совершил особо тяжкое преступление -- посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и потому что 15 месяцев скрывался от правосудия, вопрос о внесении залога даже не рассматривался.

Поддержать Геннадия пришли его родственники и многочисленные друзья. Все были готовы к такому исходу событий -- в зал заседаний были принесены вещи и еда для задержанного. «Ну, теперь уже все более-менее определенно, главное, что ты жив-здоров» -- подбадривали подследственного товарищи. Да и он особого беспокойства по поводу своей дальнейшей судьбы не выказывал. И вины не признавал.

Напомним, полтавчанин Геннадий Капканов, по данным Европола, является одним из организаторов ботнета Avalanche. Его подозревают в 1152 киберпреступлениях, совершенных в 180 странах мира. Преступная группировка, в которую он входил, контролировала 500 тысяч зараженных компьютеров в 180 странах мира. Финансовые потери от ее деятельности могут достигать сотен миллионов евро.

Следствие по делу Капканова ведет прокуратура немецкого города Ферден. Немецкие следователи установили, что международная преступная группировка, в которую он входил, распространяла по банковским учреждениям вредоносную программу троян URLZone, проникающую в компьютер под видом легального программного обеспечения. С помощью этого вируса, имеющего гибкие маскировочные возможности, мошенники воровали деньги с банковских счетов или аккаунтов пользователей онлайновых платежных систем. Ворованные реквизиты злоумышленники использовали для совершения транзакций, иначе говоря, для перевода денег на подконтрольные им счета, и банковская система защиты не «видела» обмана. С помощью полученных таким образом данных, злоумышленники могли проверять уровень опустошения чужих счетов. Между тем настоящие держатели банковских счетов были в неведении о своем реальном денежном состоянии, поскольку URLZone может маскировать совершенные мошенниками операции. То есть показывать уже не существующие суммы денег.

Первые такие мошеннические действия были проведены Капкановым в апреле 2012 года. Через пять месяцев специалисты по кибербезопасности установили, что главный центр по запуску вирусов находится в Украине.

30 ноября 2016 года Национальная полиция совместно с Генеральной прокуратурой и киберполицией провела спецоперацию по задержанию Геннадия Капканова. В его поимке были задействованы бойцы подразделения специального назначения Национальной полиции КОРД. Спецоперация по поимке членов международной организованной преступной группировки, которая координировалась из главного офиса Европола в Гааге и в которой были задействованы Европол и ФСБ, принимали участие одновременно 180 оперативников в 30 странах мира. К проведению международной спецоперации были привлечены Австралия, Австрия, Азербайджан, Армения, Бельгия, Белиз, Болгария, Венгрия, Германия, Гибралтар, Индия, Италия, Канада, Колумбия, Литва, Люксембург, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Сингапур, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Тайвань, Украина, Финляндия, Франция, Черногория, Швеция. В ходе совместной операции были задержаны пятеро организаторов сети. Трое из них украинцы, один из них проживал в Германии, еще два — на территории Украины. Правоохранители пресекли тогда деятельность более 220 серверов, пораженных вирусом, а также заблокировали 800 тысяч доменов. Были проведены обыски в почти 40 помещениях, изъяты несколько десятков серверов.

В полтавской квартире Капканова тогда изъяли компьютерную технику, флэш-накопители, жесткие диски, вай-фай антенны направленного действия, мобильные телефоны, сим-карты украинских и зарубежных мобильных операторов, финансовую документацию, банковские карточки украинских и иностранных, несколько паспортов на его имя и около 72 тыс. долларов.

При задержании подозреваемый в резонансных преступлениях оказал сопротивление. Когда правоохранители постучали к нему с просьбой открыть, он дважды выстрелил в дверь из автомата Калашникова (теперь он объясняет, что боялся за свою жизнь). Только по счастливой случайности тогда никто из группы захвата не погиб. Просто одна из пуль застряла в двери, а другая -- в стене коридора. От полицейских Геннадий пытался убежать через балкон, перебравшись по карнизу в соседнюю комнату. Но был задержан и доставлен в Октябрьский районный суд. Прокурор Генпрокуратуры Арсений Семич ходатайствовал перед судом о временном аресте подозреваемого на 40 суток, аргументируя это тем, что он является фигурантом международного дела, и должен быть выдан другой стране. Кстати, в Германии Капканову, согласно выдвинутым ему обвинениям, светит 10 лет лишения свободы. Однако судья Лариса Кулешова отказалась арестовать подозреваемого, сославшись на то, Генпрокуратура, дескать, нарушила некие процессуальные требования.

С тех пор Геннадия Капканова в Полтаве не видели. Но он был объявлен в международный розыск, и, спустя 15 месяцев, таки задержан в Киеве. При избрании меры пресечения он пояснил суду, что никуда за пределы Украины не выезжал и все это время путешествовал -- жил то в Киеве, то во Львове, то в Виннице, передвигаясь просторами страны на попутках и автобусах. По его словам, с родственниками не общался, о том, что ему инкриминируют покушение на жизнь правоохранителей, не знал.

Все это время Капканов жил по поддельному паспорту -- при задержании у него был изъят паспорт на другую фамилию с вклеенной его фотографией. «Я не знаю, как он у меня оказался и никогда им не пользовался. Это вообще сувенир», -- объяснял он суду.

При первом задержании у Геннадия, кстати, был изъят и паспорт гражданина Румынии на его имя. Несмотря на то, что у него в Румынии нет недвижимости и что согласно Конституции Украины, разрешено иметь только одно гражданство, Капканов настаивал в суде на своей особенности.

Чем он занимался все это время, неизвестно. Утверждает, вел бизнес как частный предприниматель, а именно, сдавал в аренду недвижимое имущество, принадлежащее его матери. Хотя жил явно не на эти средства -- при обыске у него изъята внушительная сумма денег.

В общем, стратегия защиты у кибермошенника с мировым именем выглядела неубедительно и даже смешно.

За посягательство на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей, что вменяется сейчас Геннадию Капкнову, он может отправиться в места лишения свободы на срок от 9 до 15 лет или же навечно. Пока никто не может сказать, будут ли объединены два уголовных дела, по которым он проходит, в одно.

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