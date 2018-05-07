Как выбрать защитное стекло для телефона

Украина

на заметку потребителю

Как защитить смартфон и чем лучше это сделать — вопросы, которые интересуют каждого пользователя. Повреждения различного рода являются серьезной проблемой, поскольку приводят к материальным затратам. Для защиты корпуса телефона используют бамперы или цельные чехлы. Экран требует отдельной защиты.

Принцип работы защитного стекла для телефона

Купить защитное стекло для телефона стоит, чтобы уберечь гаджет от любых механических повреждений, ведь:

от ударов по поверхности смартфона портится в первую очередь стекло;

из-за жесткости, стеклянный слой снижает силу удара и не позволяет импульсу перейти на основной экран;

прочность защитного стекла гарантирует безопасность устройства.

Выбор защитного стекла

Современный рынок Украины предлагает защитные стекла для мобильных телефонов, которые обладают различными характеристиками. В зависимости от стоимости можно выбрать матовое или глянцевое стекло разной толщины и прочности. Но существует определенный стандарт, который позволит точно определиться с покупкой и защитить смартфон от ударов при приемлемом соотношении цена-качество.

Для того чтобы выбрать хорошее защитное стекло, необходимо обращать внимание на такие характеристики:

толщину основного слоя;

базовую прочность — это параметр, который характеризует состав стекла.

Цена на стекло может быть завышена из-за повышенного показателя жесткости. Рекомендуем приобретать такое стекло, которое обладает стандартным уровнем прочности (9Н). Данный показатель обеспечивает оптимальный баланс гибкости и прочности. Это означает, что защита достаточно гибкая для того, чтобы обеспечивать определенную степень деформации без разрушения. Это необходимо для того, чтобы отражать фронтальные удары.

Стоимость стекла зависит не только от его характеристик, но и от модели телефона, для которой оно предназначено. Поэтому, приобретая защиту, необходимо уделять внимание модели смартфона. Чаще всего защитные стекла для мобильного телефона предназначены для целой серии, поскольку все функциональные отверстия и параметры полностью идентичны. В противном случае нужно помнить, что подрезать или отломить стекло, подгоняя под параметры определенного телефона, невозможно.

Доверить смену или изначальную наклейку защитного стекла лучше всего профессионалам. По всей Украине (и в Киеве в том числе) расположены сервисные центры, которые оказывают подобные услуги качественно и надежно.