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Кремль засекретил указы о бывших политзаключенных Чийгозе и Умерове
Кремль засекретил указы, касающиеся правового статуса бывших политзаключенных, представителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. Об этом заявил известный российский адвокат Николай Полозов, представлявший в судах интересы крымских татар.
Ранее Полозов подал от имени Чийгоза и Умерова два административных иска к администрации Путина. 7 мая адвокат получил в суде Москвы два апелляционных определения по частным жалобам.
«Тяжба эта касалась вынесенных президентом Путиным (когда он еще был в прошлый раз президентом) указов о помиловании Чийгоза и Умерова… Данные указы оказались засекречены. Ни в правовых базах данных, ни на официальном сайте Кремля их найти так и не удалось», — объяснил адвокат.
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По словам Полозова, его подзащитным крайне важно хотя бы ознакомиться с указами, чтобы знать, чем они рискуют, возвращаясь в Крым.
«Для определения правового статуса Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, в том числе на территории оккупированного Крыма, куда они намерены вернуться, необходимо с этими указами о помиловании как минимум ознакомиться», — добавил юрист.
Напомним, герои крымскотатарского народа Чийгоз и Умеров в октябре 2017 года неожиданно обрели свободу — российские власти отправили узников из Крыма в Анкару. Из Турции освобожденные бывшие политзаключенные вернулись в Украину. При этом по итогам российские власти не дали ни Чийгозу, ни Умерову никаких документов о перемещении.
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