Мелания Трамп вышла из тени (фото)

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В понедельник, 7 мая, супруга президента США Мелания Трамп вышла из тени. Именно так американские СМИ сообщили о пресс-конференции, которую первая леди дала в Розовом саду Белого дома. Она объявила о начале собственной кампании Be Best — «Будь лучшим».

В американском обществе принято, чтобы супруга главы государства особо не вмешивалась в политику, а больше занималась социальными проектами. Мелания Трамп довольно долго этой традиции не следовала. Создавалось впечатление, что ее тяготят обязанности первой леди.

И вот наконец, спустя 15 с половиной месяцев президентства Трампа, его жена объявила о том, чем намерена заниматься. По словам миссис Трамп, «Будь лучшим» направлена на развитие здорового образа жизни, правильного использования соцсетей и на борьбу со злоупотреблением опиоидами. Ее цель — учить детей важности социального, эмоционального и физического здоровья.

«Моральный долг нашего поколения: проявить инициативу и помочь нашим детям. Как мы знаем, социальные сети могут положительно или отрицательно влиять на наших детей. Слишком часто это влияние оказывается негативным», — подчеркнула Мелания.

«Когда дети с самого раннего возраста будут получать навык правильного поведения в интернете, можно будет использовать социальные сети продуктивно, и они будут приносить пользу», — объяснила свою позицию первая леди США.

Мелания отметила, что негативно относится к троллингу и буллингу в соцсетях. У некоторых их тех, кто присутствовал на брифинге, эти слова вызвали улыбку — Дональд Трамп хорошо известен тем, что любит троллить своих оппонентов в Twitter.

Кроме того, были те, кто обратил внимание на грамматическую ошибку в названии программы Мелании. Be Best звучит по-английски, мягко говоря, коряво.

Мероприятие в Розовом саду завершилось тем, что Мелания вывела на подиум президента и попросила его подписать документ, который стал официальным одобрением программы «Будь лучшим». Дональд сделал это. И лужайку супруги покинули вместе, держась за руки, что происходит крайне редко.

На брифинге присутствовали также вице-президент США Майк Пенс, старшая дочь президента Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер и ряд других членов президентской администрации.

Как всегда, американские СМИ большое внимание уделили внешнему виду первой леди. Мелания выбрала для «выхода из тени» белую юбку до середины колена, светло-коричневую кожаную юбку от Ralph Lauren стоимостью 5 990 долларов и белые туфли на каблуке от Christian Louboutin стоимостью 775 долларов.