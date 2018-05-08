- 11:50 Тому, кто купит квартиру за 85 млн долларов, подарят два билета в космос, яхту, Rolls-Royce, Lamborghini и еще кучу подарков
- 11:47 Украинская молодежь должна знать всех своих героев, — Порошенко
- 11:47 Апелляционный суд отказал защитникам капитана судна «Норд»
- 11:45 Задержанный в ОАЭ Рудьковский снова на свободе
- 11:44 Сэр Алекс Фергюсон вышел из комы
- 11:43 Футбол на ТВ 9 мая: где смотреть кубковый финал «Динамо» — «Шахтер»
- 11:43 Мелания Трамп вышла из тени
- 11:32 В ГПУ сообщили, когда ждать приговора Януковичу
- 11:29 В матче НБА баскетболист перепрыгнул двухметрового соперника
- 11:27 В Минобороны уточнили, что США передаст Украине помимо "Джавелинов"
Мелания Трамп вышла из тени (фото)
В понедельник, 7 мая, супруга президента США Мелания Трамп вышла из тени. Именно так американские СМИ сообщили о пресс-конференции, которую первая леди дала в Розовом саду Белого дома. Она объявила о начале собственной кампании Be Best — «Будь лучшим».
В американском обществе принято, чтобы супруга главы государства особо не вмешивалась в политику, а больше занималась социальными проектами. Мелания Трамп довольно долго этой традиции не следовала. Создавалось впечатление, что ее тяготят обязанности первой леди.
И вот наконец, спустя 15 с половиной месяцев президентства Трампа, его жена объявила о том, чем намерена заниматься. По словам миссис Трамп, «Будь лучшим» направлена на развитие здорового образа жизни, правильного использования соцсетей и на борьбу со злоупотреблением опиоидами. Ее цель — учить детей важности социального, эмоционального и физического здоровья.
«Моральный долг нашего поколения: проявить инициативу и помочь нашим детям. Как мы знаем, социальные сети могут положительно или отрицательно влиять на наших детей. Слишком часто это влияние оказывается негативным», — подчеркнула Мелания.
«Когда дети с самого раннего возраста будут получать навык правильного поведения в интернете, можно будет использовать социальные сети продуктивно, и они будут приносить пользу», — объяснила свою позицию первая леди США.
Мелания отметила, что негативно относится к троллингу и буллингу в соцсетях. У некоторых их тех, кто присутствовал на брифинге, эти слова вызвали улыбку — Дональд Трамп хорошо известен тем, что любит троллить своих оппонентов в Twitter.
Кроме того, были те, кто обратил внимание на грамматическую ошибку в названии программы Мелании. Be Best звучит по-английски, мягко говоря, коряво.
Мероприятие в Розовом саду завершилось тем, что Мелания вывела на подиум президента и попросила его подписать документ, который стал официальным одобрением программы «Будь лучшим». Дональд сделал это. И лужайку супруги покинули вместе, держась за руки, что происходит крайне редко.
На брифинге присутствовали также вице-президент США Майк Пенс, старшая дочь президента Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер и ряд других членов президентской администрации.
Как всегда, американские СМИ большое внимание уделили внешнему виду первой леди. Мелания выбрала для «выхода из тени» белую юбку до середины колена, светло-коричневую кожаную юбку от Ralph Lauren стоимостью 5 990 долларов и белые туфли на каблуке от Christian Louboutin стоимостью 775 долларов.
влажность:
давление:
ветер:
“ Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил. ”