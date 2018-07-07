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Умер диссидент, Герой Украины Левко Лукьяненко
На 90-м году жизни скончался знаменитый диссидент, соучредитель Украинской Хельсинской группы, автор «Акта провозглашения независимости Украины» Левко Лукьяненко.
О том, что знаменитый политик и общественный деятель ушел из жизни, сообщил экс-депутат Владимир Яворивский. До своего 90-летнего юбилея Левко Лукьяненко не дожил чуть более месяца.
Левко Лукьяненко был народным депутатом первого, второго, четвертого и пятого созывов Верховной Рады. В 2005 году удостоен звания Героя Украины. В 2016 году стал лауреатом Национальной Шевченковской премии за собрание сочинений в 13 томах «Путь к возрождению».
Фото uk.wikipedia.org
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