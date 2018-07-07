Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество

Умер диссидент, Герой Украины Левко Лукьяненко

19:31 7 июля 2018   411
лукьяненко
Инф. «ФАКТОВ»

На 90-м году жизни скончался знаменитый диссидент, соучредитель Украинской Хельсинской группы, автор «Акта провозглашения независимости Украины» Левко Лукьяненко.

О том, что знаменитый политик и общественный деятель ушел из жизни, сообщил экс-депутат Владимир Яворивский. До своего 90-летнего юбилея Левко Лукьяненко не дожил чуть более месяца.

Левко Лукьяненко был народным депутатом первого, второго, четвертого и пятого созывов Верховной Рады. В 2005 году удостоен звания Героя Украины. В 2016 году стал лауреатом Национальной Шевченковской премии за собрание сочинений в 13 томах «Путь к возрождению».

Фото uk.wikipedia.org

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины