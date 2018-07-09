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Потрясающая находка археологов: обнаруженным в Киеве артефактам 2500 лет (фото)
Завершены длившиеся два месяца археологические раскопки возле сохранившейся части оборонительных сооружений одного из самых древних киевских монастырей — Кирилловского.
— Некогда Кирилловский монастырь был обнесен по периметру оборонительной стеной с несколькими башнями, — рассказал «ФАКТАМ» заместитель генерального директора Национального заповедника «София Киевская» Вячеслав Корниенко. — До наших дней сохранились лишь участок этой стены и одна башня. Их реставрацию мы запланировали на нынешнее лето. Прежде чем приступить к работам, участок, прилегающий к стене, обследовали археологи. Раскопки она начали 10 мая, а завершили в конце минувшей недели.
О том, что удалось обнаружить, «ФАКТАМ» рассказал заместитель начальника археологически-архитектурной экспедиции Института археологии НАН Украины Вячеслав Баранов:
— Самый ранний культурный слой, который мы там нашли, относится
Зато раскопали остатки постройки времен Киевской Руси —
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— Кирилловская церковь была построена в XII столетии, она стала храмом возникшего вскоре монастыря, — продолжает Вячеслав Корниенко. — Нашествие Батыя (монголы захватили Киев в 1240 году) заставило закрыть монастырь. Он был возрожден только через 400 лет — в XVII веке. Через некоторое время его обнесли кирпичной оборонительной стеной с башнями. В конце XVIII столетия власти закрыли Кирилловский монастырь в связи с секуляризаций (изъятием в пользу государства) церковного имущества. На его территории тогда начала работать Кирилловская больница, которая существует и сейчас.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что археологи намерены разгадать тайну подземелья возле Софийского собора.
Фото со страницы Вадима Кириленко в Facebook
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