Потрясающая находка археологов: обнаруженным в Киеве артефактам 2500 лет (фото)

Общество

Завершены длившиеся два месяца археологические раскопки возле сохранившейся части оборонительных сооружений одного из самых древних киевских монастырей — Кирилловского.

— Некогда Кирилловский монастырь был обнесен по периметру оборонительной стеной с несколькими башнями, — рассказал «ФАКТАМ» заместитель генерального директора Национального заповедника «София Киевская» Вячеслав Корниенко. — До наших дней сохранились лишь участок этой стены и одна башня. Их реставрацию мы запланировали на нынешнее лето. Прежде чем приступить к работам, участок, прилегающий к стене, обследовали археологи. Раскопки она начали 10 мая, а завершили в конце минувшей недели.

О том, что удалось обнаружить, «ФАКТАМ» рассказал заместитель начальника археологически-архитектурной экспедиции Института археологии НАН Украины Вячеслав Баранов:

— Самый ранний культурный слой, который мы там нашли, относится к V—VI вв. екам до нашей эры. Это фрагменты скифской керамики. Скифское население возделывало землю на плато на вершине холма, где 1700 лет спустя был основан Кирилловский монастырь. Остатков жилищ скифов мы не обнаружили, но наверняка отыскали бы их, если бы обследовали большую площадь.

Зато раскопали остатки постройки времен Киевской Руси — XII—XIII вв. еков. В последующие времена на том месте размещалось кладбище. Мы нашли порядка полутора десятков могил. В одном из захоронений погребен священник или монах — в могиле обнаружены иконы, большой крест.

Читайте также: Рада рекомендовала Кабмину создать музей на Почтовой площади Киева

Читайте также: «Свой первый иероглиф древней письменности майя я расшифровал в 17 лет»

— Кирилловская церковь была построена в XII столетии, она стала храмом возникшего вскоре монастыря, — продолжает Вячеслав Корниенко. — Нашествие Батыя (монголы захватили Киев в 1240 году) заставило закрыть монастырь. Он был возрожден только через 400 лет — в XVII веке. Через некоторое время его обнесли кирпичной оборонительной стеной с башнями. В конце XVIII столетия власти закрыли Кирилловский монастырь в связи с секуляризаций (изъятием в пользу государства) церковного имущества. На его территории тогда начала работать Кирилловская больница, которая существует и сейчас.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что археологи намерены разгадать тайну подземелья возле Софийского собора.

Фото со страницы Вадима Кириленко в Facebook