«Водитель схватил меня за горло и начал душить»

Происшествия

У всех еще свежа в памяти история о водителе маршрутки, который посмеялся над мамой погибшего воина АТО: выбросил в окно предъявленное ею удостоверение сына, а потом сказал, что «просто пошутил». Тот случай вызвал бурю негодования. И вот на днях в Славянске Донецкой области произошло нечто подобное: водитель рейсового автобуса чуть не лишил жизни 18-летнего парня-сироту, инвалида второй группы Влада Самусенко — за то, что тот хотел проехать по льготному удостоверению, дающему сиротам и инвалидам право бесплатного проезда. Водитель толкал, бил и душил парня. К счастью, тот не растерялся и сумел заснять происходящее на камеру своего мобильного телефона. Именно это видео, а также многочисленные гематомы, ссадины и ушибы, освидетельствованные медиками «скорой», стали для полиции основанием открыть уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений. По решению суда горе-водителя могут оштрафовать или отправить на исправительные работы.

— У меня в тот день было прекрасное настроение, — рассказывает «ФАКТАМ» 18-летний Владислав Самусенко. — Я был в церкви, потом заскочил в больницу проведать ребенка, которого мы опекаем. А оттуда собирался в районе Былбасовки встретиться со своими друзьями. На конечной остановке увидел автобус, заглянул, спросил у водителя, когда он отправляется. Тот ответил, что через пять минут. (Позже в интервью тележурналистам водитель заявил, что он вообще тогда стоял на «отстойнике», двери автобуса, дескать, были закрыты, а его самого в салоне не было. Но это очевидная ложь — как в таком случае я вообще мог бы попасть внутрь автобуса?) В общем, я зашел, сел и показал свое удостоверение — единый билет. Водитель, увидев его, как будто сошел с ума. Закричал, чтобы я шел на… со своим удостоверением. Я попытался объяснить, что он не прав, что я как сирота и инвалид второй группы имею право на бесплатный проезд. Но он не собирался ничего слушать, вскочил со своего места, забежал в салон и набросился на меня с кулаками. Я предчувствовал, что может случиться что-то подобное, поэтому сразу включил камеру мобильного телефона.

Дальше началось что-то невообразимое. Водитель орал, матерился, угрожал, пинал меня, тащил к выходу, бил. Я упирался, пытался высвободиться. Тогда он схватил меня за горло и начал душить. В какой-то момент у меня потемнело в глазах, я уже не мог вдохнуть. К счастью, из последних сил сумел отпихнуть его от себя.

— И все равно вы не уступили. Не страшно было?

— Боялся. Кто бы не боялся? Но я ему сразу сказал, что выйду, только когда приедут медики и полиция. Для меня это было делом принципа.

* Инцидент удалось заснять на камеру мобильного телефона. На ней видно, как водитель набрасывается на 18-летнего парня (предупреждение: видео содержит ненормативную лексику)

— Неужели никто из пассажиров не встал на вашу защиту?

— В самом начале никого не было. Через несколько минут, когда водитель уже должен был выезжать в рейс, в салон забежал мужчина. Он увидел, что происходит и… повторил слова водителя, послав меня на три буквы. Почему он встал на его сторону, не представляю. Я, чуть отдышавшись, сказал ему, что никуда не выйду, так как были нарушены мои права. И что с этим будет разбираться полиция. Которую я, собственно, и вызвал. Позвонил «102» и «103».

«Скорая» приехала сразу, меня осмотрели, диагностировали ушибы, ссадины, гематомы. Потом приехала полиция. Правоохранители опросили меня и водителя, который, надо признать, не отпирался от того, что сделал. Кроме того, я позвонил в транспортную компанию, сообщил об инциденте руководству водителя. Они обещали разобраться, намекали ему, чтобы он хотя бы извинился, но он не собирался этого делать. Потом, уже когда понял, что дело заходит слишком далеко, буркнул, что был неправ, но это было совершенно не похоже на искренние извинения человека, который сожалеет о содеянном.



* Гематомы, ссадины и ушибы Владислава Самусенко, освидетельствованные медиками «скорой», стали для полиции основанием открыть уголовное производство

— Парень заскочил в автобус, когда я стоял на перерыве, — пытаясь оправдаться, рассказывал местным тележурналистам тот самый водитель Леонид Куц. — А я вообще курил (на видео видно, что он сидит за рулем, а не курит на улице. — Авт.). Показал свое удостоверение. Так я ему и говорю, чтобы он вышел на… (звучит нецензурное слово. — Авт.) из автобуса. Ну, у меня просто привычка так говорить. И началось, в общем. Ну, я не прав, конечно, не спорю. Но сдали нервы. Потому что наглеет молодежь. Тем более к такому удостоверению полагается талон на льготный проезд. А его не было.

— Единый билет выдается районной администрацией детям-сиротам, — заявила Елена Шиман, начальник отдела персонифицированного учета лиц, имеющих право на учет, управления социальной защиты населения Славянской райгосадминистрации. — Он и является документом, по которому сироты могут ехать бесплатно. Водитель не должен был требовать у мальчика никакого дополнительного талона.

— После того как полиция открыла уголовное производство, руководство транспортной компании пообещало мне уволить этого водителя, — говорит Владислав Самусенко. — Но меня обманули. Когда на следующий день я в совершенно другом конце города сел в автобус, то внезапно узнал обивку салона — ту самую, где меня били и душили. Глянул — и водитель тот же. Его просто перевели на другой маршрут! «Что вы здесь делаете? — спрашиваю. — Ваше начальство пообещало вас уволить!» «Как же ты меня достал», — был ответ. Тогда я повернулся к пассажирам и рассказал им подробно, что за водитель их везет, на что он способен. Сделал ему, так сказать, рекламу. А потом еще раз позвонил в его фирму и таки добился того, что водителя действительно уволили. Сегодня видел его с женой в районе железнодорожного вокзала. Проходя мимо меня, он прошипел, что я «конченый». А вы спрашиваете, жалеет ли он о том, что сделал. Ответ, как говорится, очевиден.

— Как вы себя чувствуете сейчас?

— У меня болит нога, которой я сильно ударился о ножку сиденья, когда он тащил меня по салону. Трудно глотать и есть — постоянно тошнит. Я уже не говорю о стрессе, который перенес. Из-за проблем со здоровьем и беготней, связанной с этим уголовным производством, я, к сожалению, не могу уделять много времени своим волонтерским обязанностям.

— Расскажите немного о себе. Вы давно занимаетесь волонтерством?

— Начал сразу же после окончания интерната. Я по себе знаю, как ребенок-сирота, вышедший за порог учебного заведения, оказывается один на один со взрослой жизнью, финансовыми, бытовыми, юридическими проблемами, которые он не знает, как решать. А государством дальнейшая, постинтернатовская поддержка сирот не предусмотрена. Поверьте, для многих это настоящий стресс: ни работы, ни жилья, ни перспектив. Ребята не понимают, куда бежать, что делать, у кого просить помощи. В результате некоторые начинают потихоньку спиваться.

— Так было и с вами?

— Нет, потому что у меня характер другой, — продолжает Владислав. — Я деятельный, никогда не раскисаю, умею требовать и отстаивать свои права (нынешняя ситуация с водителем это еще раз подтвердила). Я всегда, сколько себя помню, был самостоятельным. Своих родителей я не знаю. С рождения и до школы рос в Макеевском приюте, а в первый класс пошел в интернат в Николаевке Славянского района. Я благодарен Богу и очень рад, что попал именно туда. Мне приходилось слышать о заведениях, где детей бьют, морят голодом, обижают. Но в нашем интернате такого не было и в помине. Кормили пять раз в день, хорошо одевали, в комнатах были чистота и порядок. Но главное даже не это. Наши преподаватели относились к нам как к родным. Родная семья нас бросила, а учителя подарили нам настоящую родительскую любовь, заботу. Они не просто учили нас читать, писать и считать. С нами играли, занимались творчеством: поделками, живописью, вышивкой, резьбой по дереву. Хочу сказать отдельное спасибо нашим педагогам Ларисе Михайловой и Татьяне Высочиной. Если бы не они, я никогда бы не стал волонтером. Если бы я сам не испытал любовь, заботу, поддержку, то просто не смог бы давать все это другим сиротам.

В общем, выйдя из интерната, я оказался на распутье, предоставленный сам себе, без единого человека во всем мире, с кем можно было бы посоветоваться. Это жуткое чувство, поверьте. У меня первое время на фоне стресса начались проблемы с давлением: моментами до 200 доходило. Один раз я даже в реанимации лежал. Потом взял себя в руки. Просто понял, что да, я один. Но это не значит, что нужно сидеть, горевать и ждать чьей-то помощи. Мне никто ничего не должен, нужно действовать самому. Я поступил в Лиманское ПТУ на маляра-штукатура, устроился в общежитие, познакомился с волонтерами местной благотворительной организации и сразу влился в их ряды. Понял: вот это мое, настоящее.

Мы помогаем многим ребятам — больным, сиротам, инвалидам. Недавно завезли микроволновку, чайник и утюг в инфекционное отделение местной больницы, ребятам из интерната закупили школьные доски и канцелярские принадлежности. Организовываем для ребят досуг — возим их в цирк, театр. В ближайшее время планируем собрать деньги на постройку футбольного поля в Николаевской специализированной школе-интернате: там многие увлекаются футболом, а играть негде.

Кроме того, оказываем и консультационные услуги. Например, выпускники интерната, столкнувшись с необходимостью попасть на лечение в больницу, не знают, как это сделать. Я сопровождаю их, записываю к нужному специалисту, потом мы помогаем им закупить лекарства. Или вот недавно обратился парень из Краматорска. За годы учебы в интернате он собрал деньги на покупку квартиры (это вполне возможно, если у тебя инвалидность. Я за десять лет тоже скопил более 100 тысяч гривен, после окончания ПТУ куплю себе жилье). Но вот на ремонт у него уже ничего не осталось. Мы с ребятами собрались, купили все необходимое — краску, клей, обои. Со следующей недели начнем у него ремонт. Кроме того, мы помогли парню найти работу. Он теперь гораздо более уверен в завтрашнем дне, чем на момент выпуска из интерната. У него есть цель в жизни, есть мечты.

— А о чем мечтаете вы?

— Когда-нибудь, лет после тридцати, я, возможно, женюсь, заведу семью. Но сейчас об этом думать рано. Еще столько всего нужно успеть! У меня задуман грандиозный проект — создать свою собственную благотворительную организацию. Я ищу ребят-единомышленников и людей, которые помогли бы мне правильно оформить документы и зарегистрировать это предприятие. Главное отличие моей организации будет в том, что, кроме финансовой помощи детям-сиротам, мы станем помогать каждому из них найти себя, реализоваться, раскрыть свой творческий потенциал. Вы, например, знаете, что для выпускников интернатов для умственно отсталых ребят у нас в стране есть только одна дорога — идти в маляры-штукатуры? Это единственная специальность, предусмотренная для таких ребят. А если человеку это не по душе? Если ребенок прекрасно рисует, поет, вышивает или режет по дереву? Поэтому я решил, что буду нанимать специалистов и проводить для сирот тренинги, которые помогли бы им освоить интересное ремесло и заняться тем, что им действительно по душе.

Еще очень важно организовать тренинги для старшеклассников, которые учатся в интернатах. Чтобы на момент выхода во взрослую жизнь они были максимально адаптированы и подготовлены к ней, знали, как решать проблемы, куда обращаться за юридической или медицинской помощью. Для меня важно помочь детям-сиротам стать уверенными в себе, почувствовать, что они не одни в этом мире. Такие ребята, получив поддержку и встав на ноги, сами потом хотят помогать другим. Получается круговорот добра, и это по-настоящему здорово!

* Фото из Facebook