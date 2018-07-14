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Происшествия

Трагическое ДТП возле кладбища в Киеве: один человек погиб, трое ранены

2:54 14 июля 2018   135
ДТП в Киеве на Газопроводной
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

Поздно вечером в пятницу в столице на на улице Газопроводной, 7 напротив Берковецкого кладбища мотоциклом было сбито два пешехода. Предварительно удалось установить, что они переходили дорогу в непредусмотренном для этого месте.

Нарушителями оказались мужчина и женщина. По воле случая травмы молодой женщины оказались смертельными. Она скончалась в карете скорой, а ее спутник был госпитализирован.

Известно также, что мотоцикл с пассажиром двигался в сторону улицы Стеценко.

Наезд произошел в нескольких десятках метров от «зебры», уличное освещение было отключено.

Мотоцикл после наезда остановился примерно в сотне метров. Водителю и пассажиру понадобилась помощь медиков.

Кто и в какой степени виновен в случившемся, будет устанавливать следствие.

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