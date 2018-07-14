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Трагическое ДТП возле кладбища в Киеве: один человек погиб, трое ранены
Поздно вечером в пятницу в столице на на улице Газопроводной, 7 напротив Берковецкого кладбища мотоциклом было сбито два пешехода. Предварительно удалось установить, что они переходили дорогу в непредусмотренном для этого месте.
Нарушителями оказались мужчина и женщина. По воле случая травмы молодой женщины оказались смертельными. Она скончалась в карете скорой, а ее спутник был госпитализирован.
Известно также, что мотоцикл с пассажиром двигался в сторону улицы Стеценко.
Наезд произошел в нескольких десятках метров от «зебры», уличное освещение было отключено.
Мотоцикл после наезда остановился примерно в сотне метров. Водителю и пассажиру понадобилась помощь медиков.
Кто и в какой степени виновен в случившемся, будет устанавливать следствие.
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“ Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!.. ”