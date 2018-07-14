"Курортное ДТП" под Одессой: погиб ребенок (фото)

Происшествия

Жуткое ДТП произошло в субботу, 14 июля, под Одессой. В районе села Дачное (Беляевский район Одесской области) минивэн на белорусских номерах «вылетел» с проезжей части на обочину.

Официально данное ЧП в полиции пока не комментируют. По предварительной информации, по трассе Одесса-Киев двигался грузовик, который врезался в стоявший на обочине минивэн. От удара легковушка слетела в кювет, получив значительные механические повреждения (авто не подлежит восстановлению).

Все находившиеся в салоне — трое взрослых и ребенок — серьезно пострадали.

Последний от полученных травм скончался на месте. Взрослые госпитализированы в тяжелом состоянии.

На месте работают правоохранители, все обстоятельства и причины выясняются.

Следует заметить, что за последние несколько дней это уже второе аналогичное «одесское» ДТП. Ранее ночью 10 июля, на улице Неждановой (микрорайон Слободка в Одессе — Авт.) водитель автомобиля «Тойота Королла» превысил скорость и на повороте съехал с дороги — прямо в забор частного домовладения.

Как сообщили «ФАКТАМ» в региональном главке Нацполиции, травмы различной степени тяжести получили все пассажиры автомобиля — трое мужчин и пятилетний сын водителя. От полученных травм ребенок скончался по дороге в больницу.

Остальные в тяжелом состоянии были госпитализированы в реанимации.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения») Уголовного кодекса Украины.

Начато расследование.

Напомним, в Закарпатье суд не смог избрать меру пресечения чиновнику, совершившему смертельное ДТП.