- 23:15 Украинцев просят не злоупотреблять алкоголем на отдыхе в Турции
- 22:42 ЧМ-2018: стало известно, кто прервал финальный матч в столице России
- 22:10 Двойное ДТП на Закарпатье: в больнице умерла вторая пострадавшая
- 21:50 В Харькове живодеры разгромили приют для котят
- 21:18 Известный украинский режиссер снялся в роли психотерапевта
- 21:08 ЧМ-2018: "Золотой мяч" достался хорвату, "Золотая перчатка" — бельгийцу
- 20:40 Возле Киева запретили вылов раков
- 20:10 В Измаиле неизвестный стрелял по детям с балкона
- 20:02 ЧМ-2018: Франция спустя 20 лет снова стала сильнейшей сборной на планете
- 19:45 "Похоже, все этого хотят": Трамп пообещал снова участвовать в выборах
В Харькове живодеры разгромили приют для котят
В Харькове живодеры устроили погром в местном приюте для кошек и котят. Неизвестные забрались в частный дом, где волонтеры содержали питомцев, и расправились с животными. Орудием преступления стали находившиеся в доме лопата и грабли.
По информации Лиги помощи животным, нападение на частный приют случилось ночью, когда хозяйка отсутствовала. Основными подозреваемыми являются местные подростки — ранее они пытались проникнуть в дом, но хулиганов прогнал сосед.
Как сообщают волонтеры, во дворе дома жили две собаки, и они остались живы. Также спаслись взрослые кошки, которые знали, где выход из дома, и смогли убежать.
«Утром я была просто в шоке. У нас живет много взрослых кошек и котят. Те, кто уже гуляли на улице и знали, где выход, — убежали. Они и ночевали на улице. А девять котят, им по три недели было, остались в доме. Это ужас», — сообщила хозяйка мини-приюта агентству NewsRoom.
По словам опекуна приюта, правоохранителей ей пришлось вызывать дважды.
«Следственная группа, которая приехала утром, просто приняла заявление, пофотографировала и уехала. Не взяли ни лопату, не сняли отпечатки пальцев. Просто уехали. Потом уже вызвали второй раз полицию. Они сделали все, что было нужно», — сообщила женщина.
В полиции решают вопрос об открытии уголовного производства по факту происшествия.
Напомним, неделей ранее в Кропивницком начали расследование по поводу массового убийства собак и щенков в городе. Открыто уголовное производство по факту жестокого обращения с животными, идет следствие.
влажность:
давление:
ветер:
“ Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!”