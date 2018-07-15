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Происшествия

В Харькове живодеры разгромили приют для котят

21:50 15 июля 2018   324
кот
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове живодеры устроили погром в местном приюте для кошек и котят. Неизвестные забрались в частный дом, где волонтеры содержали питомцев, и расправились с животными. Орудием преступления стали находившиеся в доме лопата и грабли.

По информации Лиги помощи животным, нападение на частный приют случилось ночью, когда хозяйка отсутствовала. Основными подозреваемыми являются местные подростки — ранее они пытались проникнуть в дом, но хулиганов прогнал сосед.

Как сообщают волонтеры, во дворе дома жили две собаки, и они остались живы. Также спаслись взрослые кошки, которые знали, где выход из дома, и смогли убежать.

«Утром я была просто в шоке. У нас живет много взрослых кошек и котят. Те, кто уже гуляли на улице и знали, где выход, — убежали. Они и ночевали на улице. А девять котят, им по три недели было, остались в доме. Это ужас», — сообщила хозяйка мини-приюта агентству NewsRoom.

По словам опекуна приюта, правоохранителей ей пришлось вызывать дважды.

«Следственная группа, которая приехала утром, просто приняла заявление, пофотографировала и уехала. Не взяли ни лопату, не сняли отпечатки пальцев. Просто уехали. Потом уже вызвали второй раз полицию. Они сделали все, что было нужно», — сообщила женщина.

В полиции решают вопрос об открытии уголовного производства по факту происшествия.

Напомним, неделей ранее в Кропивницком начали расследование по поводу массового убийства собак и щенков в городе. Открыто уголовное производство по факту жестокого обращения с животными, идет следствие.

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