Стрельба и поджоги в Киеве: разборки наркоманов с полицией или отстрел коллекторов? (фото)

Украина

Вечером 17 июня десятки полицейских оцепили дом на жилмассиве Радужный в Киеве. Местные жители уверяли, что слышали стрельбу и взрывы гранат. Они насчитали полтора десятка полицейских автомобилей, два пожарных авто и бригаду «скорой».

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По одной из версий очевидцев, к хозяину квартиры на первом этаже дома по улице Ватутина, 8а нагрянули коллекторы. Они били окна лопатой, бросая внутрь то ли гранаты, то ли взрывпакеты, и даже подожгли дверь, пытаясь пробраться внутрь, но хозяин начал отстреливаться, ранив одного из нападавших. Впоследствии раненого задержали вызванные на место происшествия патрульные. Мужчину якобы пыталась отбить у правоохранителей группа из нескольких десятков молодых людей, но безуспешно.

По другой версии, полиция пыталась ликвидировать наркопритон. Якобы там собралось до трех десятков наркоманов. Но когда полицейские выводили из дома задержанных мужчину и женщину, организовавших притон, женщина упала и потеряла сознание. А мужчина, несмотря на то, что был ранен, попытался скрыться при поддержке ставших на его на защиту наркоманов, напавших на полицейских. Но правоохранителям удалось отбиться и поймать беглеца.

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Как рассказали «ФАКТАМ» местные жители, у их подстреленного и задержанного соседа Саши, живущего в доме вместе с матерью и женой, — богатое прошлое: уже несколько судимостей за плечами. Содержал ли он наркопритон, сказать затруднились, но якобы все знали, что в последнее время он промышлял карманными кражами.

Начальник пресс-службы главка ГСЧС в Киеве Светлана Водолага подтвердила «ФАКТАМ», что спасатели выезжали по вызову на Ватутина, 8а. По ее словам, никаких взрывов не было, лишь небольшое загорание: работы для спасателей было немного — горела дверь, которую быстро потушили.

В то же время правоохранители комментируют происшествие неохотно. В пресс-службе патрульной полиции «ФАКТАМ» сообщили, что их сотрудники действительно выезжали по указанному адресу для охраны общественного порядка и что там работала следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции. В отделе коммуникации полиции Киева сначала заверяли, что вечером 17 июля на Радужном ничего не происходило. Но впоследствии сообщили, что по событиям на Ватутина, 8а открыто уголовное производство по признакам группового хулиганства. Подробности инцидента пока выясняются.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что В Измаиле неизвестный стрелял по детям с балкона.

Фото из ФБ Оксаны Дзюбы