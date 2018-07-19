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В Беларуси милиция освободила беременную заложницу в банке (видео)

Вчера, 18 июля, в мирной Беларуси произошло крупное ЧП: в здании гостиницы на улице Советской в городе Заславль, в помещении банка мужчина взял в заложники 23-летнюю девушку, которая, «по предварительной информации», была беременна. Об этом пишет TUT. BY.

Как сообщили в СК, возбуждено уголовное дело за захват заложника.

Мужчина был вооружен ножом, и оказался дальним родственником молодой заложницы.

Первоначально 46-летний злоумышленник, по словам министра внутренних дел Игоря Шуневича, «выдвигал различные требования» — однако какие конкретно, глава МВД пояснить отказался.

Правоохранители до последнего пытались мирно разрешить ситуацию и уговорить мужчину прекратить противоправные действия.

«На протяжении более чем двух часов мы вели с ним переговоры. Он вел себя неадекватно, отказывался сложить оружие и отпустить заложника, угрожал. Личность преступника нами установлена — это ранее дважды судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений житель Заславля»,— сообщил журналистам министр.

Он лично возглавил операцию по освобождению заложника, а осуществлялась она силами спецподразделения МВД «Алмаз».

В ходе операции заложница освобождена, женщина не пострадала. С ней работают медики и психологи. Преступник ликвидирован.

По факту захвата заложников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 291 УК Беларуси. Мотивы и обстоятельства произошедшего выясняются.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», настоящая любовная драма с элементами боевика — освобождением заложника — разгорелась в ночь на 13 июля в селе Викно на Ивано-Франковщине.