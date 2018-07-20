Путин предложил провести "новый референдум" по Донбассу: стали известны подробности

Мир

Президент России Владимир Путин на закрытой части совещания с послами в МИДе 19 июля сообщил, что предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум в непризнанных ДНР и ЛНР. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух участников совещания.

По данным агентства, Путин дал время Трампу обдумать этот план, прежде чем сообщать о нем публично.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков комментировать вопрос отказался, отметив лишь, что по Донбассу «обсуждались некоторые новые идеи», которые «будут прорабатываться».

В то время как Путин представляет предложение по Украине как знак того, что он хочет привести четырехлетний кризис к концу, [Трампу] будет тяжело продать референдум Украине и ее сторонникам в Европе (англ.яз.).

Напомним, что 18 июля депутат Рады Игорь Мосийчук написал в своем Facebook, что МИД Украины попросил разъяснений у США по обсуждению ситуации в стране на встрече Путина и Трампа, после того как СМИ процитировали заявление Путина о «новых предложениях» по поводу ситуации на юго-востоке Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», стали известны время и место следующей встречи Трампа и Путина.