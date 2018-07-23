Происшествия

Украинцы устроили дерзкое ограбление в Польше: в сеть попало видео с камер наблюдения (видео)

Двое украинцев, вооружившись молотками, устроили разбойное нападение на пункт обмена валюты в городе Жары на западе Польши. Проломив отверстие в перегородке, ограждающей место кассира, грабители вынесли крупную сумму валюты.

Камеры наблюдения зафиксировали, как в ночь с 15 на 16 июля банда пытается полностью разрушить перегородку, но в итоге выламывает небольшую дыру и через нее забирает деньги. Женщина-кассир вызвала службу безопасности, но грабители скрылись до того, как прибыла охрана. Об этом сообщила местная полиция.

Свободой грабители наслаждались недолго. Спустя сутки 41-летний и 43-летний злоумышленники были задержаны на польско-украинской границе вблизи пункта пропуска «Дорохуск — Ягодин» (мужчины пытались пересечь границу за пределами пограничного перехода). Следующие три месяца мужчины проведут за решеткой. Гражданам грозит от трех до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее стало известно, что польские пограничники за первое полугодие 2018 года не пропустили на территорию своей страны почти 25 тысяч украинцев.