Приближается уникальное лунное затмение XXI века: что нужно о нем знать

Общество

В пятницу, 27 июля, жители Земли смогут наблюдать за самым длительным в XXI веке лунным затмением. По информации НАСА, это астрономическое явление будет продолжаться три часа 55 минут.

Астрологи утверждают, что поскольку затмение будет лунным, а Луна отвечает за душу человека, то под ударом окажется наша эмоциональная сфера: мы будем ощущать дискомфорт и смятение, когда чувствуешь, что нужно что-то сделать, но не знаешь, что именно, и от этого страдаешь.

Как сообщает ВВС, фаза полного лунного затмения наступит в 20.21 по Гринвичу. Лучше всего это явление будет видно в восточной части Африки, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Не увидят его жители Центральной и Северной Америки, а восточной части Южной Америки — увидят лишь частично. В Европе не будет видно начала затмения — Луна в это время еще не появится над горизонтом.

Затмение нередко называют «кровавой Луной», поскольку в это время небесное тело приобретает темно-красный оттенок. Дело в том, что земная атмосфера наиболее прозрачна для лучей красно-оранжевой части спектра, именно эти лучи достигают поверхности Луны при затмении, из-за чего лунный диск становится красным.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», частичное затмение Солнца 11 августа 2018 года, которое состоится в 11.47 по киевскому времени, можно будет наблюдать и с территории Украины.