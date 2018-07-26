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Приближается уникальное лунное затмение XXI века: что нужно о нем знать
В пятницу, 27 июля, жители Земли смогут наблюдать за самым длительным в XXI веке лунным затмением. По информации НАСА, это астрономическое явление будет продолжаться три часа 55 минут.
Астрологи утверждают, что поскольку затмение будет лунным, а Луна отвечает за душу человека, то под ударом окажется наша эмоциональная сфера: мы будем ощущать дискомфорт и смятение, когда чувствуешь, что нужно что-то сделать, но не знаешь, что именно, и от этого страдаешь.
Как сообщает ВВС, фаза полного лунного затмения наступит в 20.21 по Гринвичу. Лучше всего это явление будет видно в восточной части Африки, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Не увидят его жители Центральной и Северной Америки, а восточной части Южной Америки — увидят лишь частично. В Европе не будет видно начала затмения — Луна в это время еще не появится над горизонтом.
Затмение нередко называют «кровавой Луной», поскольку в это время небесное тело приобретает темно-красный оттенок. Дело в том, что земная атмосфера наиболее прозрачна для лучей красно-оранжевой части спектра, именно эти лучи достигают поверхности Луны при затмении, из-за чего лунный диск становится красным.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», частичное затмение Солнца 11 августа 2018 года, которое состоится в 11.47 по киевскому времени, можно будет наблюдать и с территории Украины.
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