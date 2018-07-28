Происшествия

В Днепре рой шершней напал на людей: есть жертва

В городе Днепр рой шершней напал на двух мужчин, из-за чего один умер, а другой попал в больницу.

Об этом сообщил начальник Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области Андрей Кульбач в Facebook.

В субботу, 28 июля, полиция сообщила спасателям, что на Тоннельной балке в Соборном районе рой шершней напал на двух мужчин.

«В результате происшествия один человек скончался на месте (возраст 72 года). Второй мужчина госпитализирован в 6-ю больницу, состояние пострадавшего устанавливается», — сообщил Кульбач.

На место происшествия прибыл аварийно-спасательный отряд спецназначения.

Другие подробности пока не известны.

Напомним, ранее в Ивано-Франковской области мужчина умер от укуса шершня. Как сообщили в управлении гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации, 14 сентября в Городенковскую центральную районную больницу доставили 48-летнего жителя села Поточище, которого укусил шершень. Медики не смогли спасти жизнь мужчины.