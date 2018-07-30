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Не поделили дорогу: в Полтаве полицейский Renault врезался в инкассаторов, один человек в больнице
В 9.40 30 июля на перекрестке улиц Маршала Бирюзова и Петра Юрченко в Полтаве столкнулись две иномарки — Renault Dokker, принадлежащий полицейскому отделу № 1, и инкассаторский Ford Transit «Ощадбанка». От удара Ford перевернулся на бок, его водитель получил травму ноги и был доставлен в больницу.
Свидетели происшествия утверждают, что полиция двигалась по центральной улице Маршала Бирюзова в сторону Решетиловского путепровода, а инкассаторы выезжали из авиагородка по улице Петра Юрченко. Кто кому не уступил дорогу, разбираются патрульные и следователи.
«Оба водителя убеждены, что ехали на зеленый свет, — сообщил „ФАКТАМ“ начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Юрий Сулаев. — Поэтому мы обращаемся к остальным участникам дорожного движения, автомобили которых оснащены видеорегистраторами, предоставить записи, на основании которых можно будет сделать независимые выводы о виновнике дорожно-транспортного происшествия».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что пьяный ДТП виновник уснул в машине полиции: появились новые фото и видео с места масштабной аварии в Киеве.
Фото интернет-издания «Полтавщина»
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“ Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.”