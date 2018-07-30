Пресной воды почти не осталось: Крым превращают в зону экологической катастрофы

Украина

После оккупации Крыма Россией, еще в 2014 году Украина прекратила подачу пресной воды на полуостров. По информации из разных источников, ситуация там сейчас критическая. И с каждым днем становится все хуже — засуха вынудила оккупантов ввести в Крыму чрезвычайное положение. О реалиях положения дел на полуострова «ФАКТАМ» рассказал крымчанин, эксперт «Майдана иностранных дел» Юрий Смелянский.

— В Крыму сейчас на самом деле печально. Особенно в агробизнесе. Дело в том, что 85 процентов потребности в пресной воде ранее покрывала Украина. Поступала вода из Днепра. А сейчас ее нет. Страдают и обычные жители. Нет, огромных очередей к бочке с питьевой воды в Крыму пока нет, но к этому может привести политика оккупационных властей. Сейчас на полуострове действует режим жесточайшей экономии.

Северный Крым очень зависит от пресной воды. Ведь раньше эти территории называли «голодной степью». Урожай там есть, если существует полив. На дожди рассчитывать не приходится. Осадки тут крайне редки. Та вода, что есть в регионе в небольшом количестве, пригодна лишь для полива. Употреблять человеку ее нельзя. Но и для полива ее очень мало. Процентов 70 зеленой растительности в этой части полуострова просто высохло начиная с 2014 года, когда пришли оккупационные власти.

В принципе, исторически, Северный Крым и раньше был большой пустыней. Но когда в 1964 году был построен северокрымский канал, «голодная степь» превратилась в оазис. Начали высаживать виноградники, даже рис. Регион преобразился. Но у природы есть способность возвращаться к своему первоначальному состоянию. Перестала поступать вода, начиная с 2014 года все потихоньку снова превращается в полупустыню.

— Неужели оккупанты не понимают всю опасность ситуации?

— Оккупационные власти пытались как-то решить эту проблему. Было даже такое предложение, чтобы реку Кубань направить каким-то образом в Крым. Но вряд ли этот проект будет когда-нибудь реализован. И водный баланс Кубани далеко не адекватен водному балансу Днепра. Кроме этого, в том районе есть и свои проблемы с водоснабжением. А сама переброска воды? Как она будет осуществляться? Это очень дорогостоящий проект и для России тоже.

Россия также планировала построить в Крыму так называемые опреснители соленой воды. Но уже и сами оккупанты признали, что и этот проект нереализуем. Существующие на сегодняшний день технологии по опреснению очень энергозатратны. Чтобы этот проект заработал — нужно построить на полуострове десять атомных электростанций по мощности Запорожской.

В России рассматривался вопрос полива в Крыму конденсатными водами, например, фруктовых садов. В принципе, был бы возможен переход на капельное орошение и в целом в агробизнесе. В мировой практике существуют такие технологии. Но давайте не забывать, что Крым — это непризнанная мировым сообществом территория, серая зона. Кто будет заниматься инвестициями в серую зону? Думаю, что желающих будет очень мало. Современные западные технологии, которые бы позволили наладить капельное орошение конденсатными водами, сюда не придут.

— И как в итоге местные «власти» сейчас решают эту проблему?

— Оккупанты пошли по другому пути. Они начали хищническим образом выкачивать пресную воду из подземных горизонтов. Но вы же знаете, что в природе пустоты очень быстро замещаются чем-то другим. В нашем случае, в резервуары, где раньше была пресная вода, хлынула вода соленая. Поливать ею, конечно же, нельзя. Появляется засоление почвы. Кроме того, начинают мелеть реки, озера.

— А что с питьевой водой?

— Перебои с питьевой водой ощущают и жители Крыма. Во-первых, во многих регионах полуострова воду уже давно подают по графику. А во-вторых, качество этой воды далеко не самое лучшее. Иной раз из крана течет какая-то непонятная жидкость с водорослями, иной раз — соленая вода.

Исчезает пресная вода и из водохранилищ. Они ведь все строились исходя из решения проблем конкретного региона. Начинали строить водохранилища еще в 30-е годы. Последнее было построено в 70-е. Но каким было население в 70-ом году и какое сейчас? По моим данным, в Белогорском водохранилище хватит запасов лишь до конца июля-начала августа. Что будет потом — не трудно себе представить.

Кроме агробизнеса и бытовых потребностей жителей Крыма, пресная вода используется и в производстве. Очень много воды потребляет, например «Крымский титан», другие промышленные предприятия. Если они продолжат работу в том же объеме, что сейчас, то они будут отбирать питьевую воду у жителей Крыма.

— Какие у оккупантов варианты выхода из такой критической ситуации?

— Что остается оккупационным властям для решения проблемы с пресной водой, учитывая, что ни один из проектов, перечисленных выше, скорее всего, не заработает? Возможно, идти на переговоры с Украиной? Но не думаю, что наша сторона вообще пойдет на такие переговоры. О чем разговаривать? О возвращение на полуостров воды из Днепра? Мол, тут же и проукраинские жители так же остались. Да, в Крыму многие поддерживают Украину и это тяжелый вопрос. Извините, но за ситуацию на оккупированной территории несет ответственность оккупационная власть. О чем договариваться? О продаже пресной волы Крыму? Не думаю, что такое решение может быть разумным. Не можете обеспечить жителей оккупированной территории пресной водой — уходите. Когда мы вернем нашу территорию, мы сможем вернуть все, как было.

Другой вариант для Путина — попытаться прорваться на материковую часть Украины — в Херсонскую и Запорожскую области. Но Россия не может не понимать, что мировое сообщество вряд ли одобрит такое вторжение. Это уже будет открытая агрессия против суверенного государства, которую не спрячешь за псевдореферендумами.