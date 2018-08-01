Украинцев могут обмануть при аренде жилья через Booking.com: как не стать жертвой аферы

Общество

Столкнувшись с обманом при бронировании жилья на booking.com или airbnb (квартира не существует в природе, жилье оказалось хуже, чем на фото), есть возможность наказать мошенников и вернуть деньги. С фейковыми объявлениями на других сайтах бороться сложнее, но и на этих аферистов можно найти управу. Об этом «ФАКТАМ» рассказал столичный адвокат Антон Бойко.

По словам адвоката, известные ресурсы как booking.com и airbnb в любом случае предложат клиенту новое жилье или вернут деньги. Тем не менее, Бойко все равно рекомендует перед бронированием жилья смотреть рейтинг квартиры и читать отзывы об арендодателе.

«Иногда человек приезжает в отель, показывает на ресепшн бронь через booking.com, а в отеле говорят, что впервые об этом слышат и у них этот номер занят. В таком случае booking.com обязан предоставить номер высшей категории. Или такой же, как вы бронировали, или лучший. И они это делают» — рассказал Бойко.

Что касается предложений на сайтах объявлений olx или других такого же типа, то здесь администрация сайта не может гарантировать правдивость опубликованных данных. Потому адвокат советует потенциальным арендаторам вносить минимальную предоплату и обязательно сохранять все документы о транзакции, а при оплате наличными сохранять расписку и паспортные данные хозяина жилья.

«Следующий совет: обязательно сделайте скриншот объявления на сайте. Потому что, если вы попали на мошенников, объявление может исчезнуть», — предупреждает юрист.

Если условия в квартире оказались не теми, что описывались в объявлении, можно апеллировать к закону «О защите прав потребителей». «Рекомендую составить акт и там конкретно указать факты… Акт должны подписать минимум три человека. Это могут быть соседи или друзья, или родственники, которые приехали с вами на отдых. Если хозяин жилья подписать акт откажется, это тоже нужно прописать. Наряду с актом, доказательствами являются слова свидетелей. Еще эффективнее сразу вызвать полицию. Чаще всего в подобных случаях хозяин, узнав о том, что вы позвонили 102, отдает деньги еще до приезда полицейских», — подытожил Бойко.

О том, какие уловки могут использовать нечестные арендодатели и как вычислить афериста, читайте в статье «Отменяют бронь и селят в „совке“: как украинцам не стать жертвой новых афер с арендой жилья».