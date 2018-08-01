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Активистку-жертву жестокого нападения с кислотой экстренно доставили в Киев (фото, видео)

20:50 1 августа 2018   362
Облитую кислотой херсонскую активистку экстренно доставили в Киев (фото, видео)
Инф. «ФАКТОВ»

Исполняющую обязанности управляющего делами исполкома Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк, ставшую жертвой нападения неизвестных, доставили в столичную клинику санитарным самолетом. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины.

Самолет приземлился на одном из столичных аэродромов около 17.00 1 августа.

«1 августа, около пяти вечера, самолет ГСЧС приземлился на столичном аэродроме с пострадавшей Екатериной Гандзюк из Херсона. Женщину уже ждала карета скорой помощи. В дальнейшем здоровьем Екатерины будут заниматься столичные врачи», — сообщили спасатели, опубликовав фото и видео операции.

Ранее в Херсонской областной больнице констатировали стабильно тяжелое состояние пострадавшей, получившей ожоги 30% тела.

Женщину облили концентрированной серной кислотой в Херсоне утром 31 июля.

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