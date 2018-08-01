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Власти США назвали имена арестованных украинских хакеров
В среду, 1 августа, Министерство юстиции США официально заявило об аресте троих граждан Украины. Каждому из них предъявлено по 26 обвинений, и все они связаны с киберпреступлениями.
Минюст США назвал имена арестованных. Это Дмитрий Федоров, Федор Гладырь и Андрей Копаков. Они входили в преступную группировку хакеров, которая известна под разными названиями — Fin7, «Группа Карбанак» или «Навигатор».
Аресты были произведены в трех странах Европы — Германии, Польше и Испании по запросам Минюста США. Ведомство утверждает, что Федоров, Гладырь и Копаков атаковали более 100 американских компаний, а также ряд компаний в Великобритании, Австралии и Франции. Это позволило хакерам завладеть данными о более чем 15 миллионов кредитных карточек. Эту информацию они потом продали другим аферистам.
Во время своих атак кибермошенники действовали от имени целого ряда правительственных организаций, включая Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.
Гладырь был задержан в Дрездене и уже выдан американским властям. Копаков пока находится в Испании, Федоров — в Польше. Оба ожидают экстрадиции.
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