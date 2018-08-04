У Путина есть двойники: ученый указала на интересные моменты

Мир

Анализируя видео и фото с публичных мероприятий президента России, можно удостовериться не только в наличии двойников у Владимира Путина, но и в их внешней несхожести. Почувствовать разницу можно, внимательно присмотревшись к рукам. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявила известный астропсихолог Валентина Виттрок.

«Скажем, по рукам — у одного из двойников — бурята по национальности — пальцы толстые, как сардельки… Присмотритесь к расположению и форме морщин, мочкам ушей, которые у всех людей разные, как отпечатки пальцев», — посоветовала специалист.

Астропсихолог советует анализировать не только внешность двойников, но и обратить внимание, как изменился стиль правления российского президента. Резкая смена курса тоже может свидетельствовать в пользу версии о двойниках.

«Предыдущий Путин очень грамотно вел дела — наладил хорошие отношения как с Европой, так и с Америкой, демонстрировал просто чудеса дипломатии, лоббируя при этом интересы России на всех уровнях. А что делает Путин нынешний? Портит отношения со всеми, с кем только можно, вмешивается во внутренние дела других стран, угрожает существующим и несуществующим оружием — в общем, ведет себя как слон в посудной лавке. Между двумя этими людьми очень мало общего», — подытожила Виттрок.

Что говорит астропрогноз по поводу слухов о смерти настоящего Путина, читайте в статье «Известный ученый: настоящий Путин, вероятно, уже мертв, Россией правит его двойник».