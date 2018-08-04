Стали известны конкуренты Захарченко на "выборах" в оккупированном Донбассе

Украина

Сепаратистские СМИ сообщают о старте «предвыборной кампании».

В данный момент у главаря боевиков «ДНР» Александра Захарченко три конкурента, пишет в соцсетях сторонник «русского мира» дончанин Юрий Кузнецов.

Он ссылается на источник, близкий к «правительству ДНР», который утверждает, что на «высший пост» претендуют Захарченко, Ходаковский (главный оппонент Захарченко, бывший офицер СБУ, перешедший весной 2014 года на сторону боевиков. — Авт.) и Пургин (один из идеологов «русской весны», в феврале 2017 года досрочно лишенный мандата «депутата ДНР». — Авт.). К тому же такие же сведения опубликовали и СМИ «ДНР».

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Однако, иронизирует Кузнецов, «ни один ни второй „кандидат“ не делал по этому поводу официальных заявлений, существует мнение, что и не собираются участвовать в такого рода постановках и махинациях». Он сообщил, что на самом деле «кандидатов у нас действительно трое: Захарченко, Сивоконенко («народный депутат ДНР». — Авт.) и Хакмизянов (первый «министр обороны ДНР». — Авт.). При этом, по словам Кузнецова, от участия в «выборах» отказались: Ходаковский, Пургин, Мартынов (экс-«мэр» Донецка. — Авт.). «На выборы отказался идти даже Павел Губарев» (бывший «народный губернатор ДНР». — Авт.), — пишет дончанин. «В рамках этой политической системы они себя не видят и не участвуют», — констатирует он. И добавляет: «Ходаковский в республику до смены руководства не собирается, Пургину даже в выдаче паспорта гражданина ДНР отказали, Мартынова после победы на праймеризе и устроенного на него давления ни за какие коврижки не выманить на эти авантюры». То есть, судя по всему, Захарченко основательно готовится к «победе».

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