Гнилые шпалы и ржавые вагоны: во что боевики превратили известное предприятие на Донбассе

Украина

До войны «Макеевгрузтранс» было одним из лучших в отрасли.

«Гнилые шпалы, изношенные рельсы, работающие едва в половину мощности тепловозы, дырявые ржавые вагоны с вечно неработающими тормозами. Станции, где тепловоз видят раз в неделю в лучшем случае, а дежурные теперь в роли сторожей», — вот как описывает нынешние реалии «Макеевпогрузтранса» житель города на странице «Донбасс — Украина» в соцсетях.

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В этом году предприятие отмечает 135-летие. До войны там трудились свыше 2500 человек, на каждом из трёх участков работали по 7−8 тепловозов одновременно, «сейчас — 1, иногда 2 и не всегда полную смену. … Путь изношен до предела. Износ устройств автоматики под 90%». «На нескольких станциях были пожары в релейных. Оборудование и кабели отработали уже все мыслимые пределы. … Здания станций и служебных помещений в аварийном состоянии, протекают крыши. На половине станций нет водопровода и туалета в помещении. Бани в плачевном состоянии. Учитывая тенденцию к закрытию шахт, скоро вообще нечего будет возить… Скоро „Макеевпогрузтранс“ останется лишь в памяти и на фотографиях», — считает макеевчанин. И прогнозирует: «Дальше будет только хуже. 140-ю годовщину „Макеевпогрузтранс“, вероятно, не переживёт».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в «ДНР» боевики сожгли урожай и имущество местных жителей.