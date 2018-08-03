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На оккупированном Донбассе "повысили качество перевозок"
Такое решение приняли «депутаты ДНР».
«Народные избранники» нашли очередной способ пополнить трещащий по швам бюджет недореспублики и сократили число мест для льготников на пригородных пассажирских маршрутах до 20%.
Сепаратистские СМИ ссылаются на аргументы «депутатов ДНР», мол, это нововведение «позволит обеспечить баланс между спросом на услуги по перевозке пассажиров на маршрутах общего пользования и объемом расходов на их предоставление путем установления объема льготных перевозок на уровне 20% от общего количества пассажирских мест».
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Но главный довод такой: мера, за которую проголосовали единогласно (по-другому там не голосуют) все 80 «депутатов парламента», «повысит уровень безопасности, качество и эффективность перевозок». Каким образом влияет количество льготников на эффективность перевозок и прочие показатели, «журналисты» у «нардепов» не спросили.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что боевики «ДНР» сожгли урожай и имущество местных жителей.
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