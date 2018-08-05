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В Киеве пьяный мужчина с саблей нападал на людей (фото)
В сети рассказали об инциденте на киевском Подоле, где по улице бегал пьяный пожилой мужчина… с шашкой, и пытался нападать на людей. Как сообщает ресурс Киев Оперативный, мужчина был пьян и буен.
«Танцы с саблями» прогнозируемо закончились плохо — пострадал молодой человек 1989 года рождения, который получил от «кавалериста» удар по лбу, а затем в предплечье.
Отмечается, что после задержания правоохранителями пьяный хулиган не смог объяснить свои действия, но просил полицейских отпустить его.
В комментариях к сообщению пользователи предполагают, что все дело в некачественном алкоголе.
«От водки по 7 грн за 100 граммов в разливайках и не такое бывает», — написал Nigt Saper.
Андрей Станцев отмечает, что вопрос не в том, с чем именно бегал по улице пьяный.
«Он мог с таким же успехом топорик в супермаркете купить», — предполагает пользователь.
Напомним, 4 августа пьяный военком под Херсоном насмерть сбил целую семью.
Фото Киев Оперативный
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