Происшествия

В Киеве пьяный мужчина с саблей нападал на людей (фото)

В сети рассказали об инциденте на киевском Подоле, где по улице бегал пьяный пожилой мужчина… с шашкой, и пытался нападать на людей. Как сообщает ресурс Киев Оперативный, мужчина был пьян и буен.

«Танцы с саблями» прогнозируемо закончились плохо — пострадал молодой человек 1989 года рождения, который получил от «кавалериста» удар по лбу, а затем в предплечье.

Отмечается, что после задержания правоохранителями пьяный хулиган не смог объяснить свои действия, но просил полицейских отпустить его.

В комментариях к сообщению пользователи предполагают, что все дело в некачественном алкоголе.

«От водки по 7 грн за 100 граммов в разливайках и не такое бывает», — написал Nigt Saper.

Андрей Станцев отмечает, что вопрос не в том, с чем именно бегал по улице пьяный.

«Он мог с таким же успехом топорик в супермаркете купить», — предполагает пользователь.

Напомним, 4 августа пьяный военком под Херсоном насмерть сбил целую семью.

Фото Киев Оперативный