Системы WiM сломают хитрости перевозчиков с фальшосью, — НДИ Шульгина

Наука и технологии

«Перевозчикам-нарушителям придется признать победу систем WiM (Weight-in-Motion), поскольку, все хитрости, которые ранее позволяли ездить с перегрузом, вскоре станут недееспособными. WiM разработана специально для того, чтобы на ходу на скорости до 130 км./час оценивать осевую нагрузку автотранспорта», — рассказал директор ГП «Государственный дорожный НДИ им. М.П.Шульгина» Артем Безуглый. По его словам, фальшоси монтируются для того, чтобы визуально обмануть инспекторов Укртрансбезопасности.

«Безусловно, чем больше осей на транспортном средстве, тем лучше распределена общая нагрузка автомобиля. WiM будет фиксировать полную массу автомобиля и нагрузку на каждую ось, что даст возможность лучше контролировать перевозчиков, которые нарушают нормативы», — сказал Безуглый.

Смонтировать фальшось и загрузиться «по полной» не сложно. По словам инженера-автомеханика Степана Кондратова, понадобится старая ось, сварочный аппарат и полдня работы. Внешне отличить подделку от настоящей оси сложно. Хитрость перевозчиков можно обнаружить при осмотре машины: на дополнительной оси отсутствует гидравлика. Однако под проверку попадают не все, что дает возможность перевозчикам пользоваться возможностью, уничтожая перегруженными фурами украинские дороги.

«Нагрузка, например, 10 тонн на одну ось сильно бьет по горячему асфальту. Если эта же ось ударяется в ухабину с такой нагрузкой, то, конечно, она быстро уничтожит дорогу — намного быстрее, чем две или три оси, которые распределяют на себя равномерно груз», — пояснил механик.

По словам Артема Безуглого, системы WiM доказали свои преимущества Европе, где они успешно работают в полностью автоматизированном режиме. Перевозчикам, которые «попались» на перегрузе, автоматически приходят уведомления о штрафных санкциях, которые в еврозоне измеряются десятками тысяч евро. В Украине системы WiM первое время будут работать в синергии с инспекторами Укртрансбезопасности. Данные от WiM будут передаваться в инспекционный пост, который будет останавливать автомобиль и делать контрольное взвешивание, после чего выписывать штраф.

«Укртрансбезопасность сможет останавливать только те машины, которые едут с перевесом. Это экономия времени и человеческих ресурсов. У нас сегодня вообще проблема с перегрузом транспортных средств — это факт. WiM чрезвычайно перспективна в Украине на всех основных маршрутах», — считает Безуглый.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о том, что МИУ готовит поправки в профильное законодательство для того чтобы системы WiM могли работать в Украине полностью автоматически. Это произойдет после того, как в Украине заработают первые шесть пилотных WiM на шести автомобильных дорогах: М-01 Киев — Чернигов — Новые Яриловичи, Н-01 Киев — Знаменка, М-05 Киев — Одесса, М-06 Киев — Чоп и М-07 Киев — Ковель — Яготин.

В Укртрансбезопасности предлагают перевозчикам заблаговременно подумать о том, как перевозить груз без нарушений и при этом сохранить рентабельность. Среди альтернатив чиновники называют железнодорожный транспорт, который не имеет весовых ограничений.