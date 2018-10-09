Как выбрать вино по году урожая: советы испанского винодела

Стиль жизни

Современный рынок вина предлагает широкий ассортимент продукции, поэтому разобраться в ее качестве непросто. О том, как выбрать лучший напиток, «ФАКТАМ» рассказал приехавший в Киев по приглашению столичного ресторана Bottega известный испанский винодел Хавьер Баньялес, вина которого обожают многие знаменитые люди. Винодельня Arzuaga находится в одном из престижнейших винодельческих регионов Испании — Рибера дель Дуэро, где производят самые дорогие вина этой страны, получившие самые высокие оценки у винных критиков всего мира.

— Наши вина пьют люди, которые могут позволить себе самое лучшее, — говорит Хавьер Баньялес. — Среди них — Дэвид Бекхэм, Лионель Месси, Криштиану Роналду, Роберто Карлос, Энрике Иглесиас…

Особо любимое футболистами — красное сухое вино Арзуага Резерва 2011 года. Оно было признано в 2016 году лучшим красным вином Испании. Мощное, полнотелое с нотками черных ягод — смородины, ежевики, черники, а также спелой сливы, кофейных зерен, листа табака, кожи. Два с половиной года выдерживалось в бочках и три года в бутылках. Недавно Месси похвастался в Инстаграме фото, на котором запечатлен с бутылкой нашего бренда.

Наши вина очень любят в семье Энрике Иглесиаса. Ему и его брату особенно нравится красное сухое вино Arzuaga Crianza с ароматом спелых ягод ежевики, черешни, сливы, ванили и кофейных зерен. Этот напиток отличается длительным послевкусием и рекомендуется к мясу, приготовленному на гриле.

— Какие же вина сейчас в тренде?

— Наш регион славится красными винами. Но недавно мы создали розовое вино, которое стало трендом 2018 года. Оно имеет ошеломительный успех. Сегодня в тренде свежие вина.

— Читала, что этим летом во Франции было модно голубое вино, произведенное в Испании. Оно действительно небесно-голубого цвета. Вы тоже от него в восторге?

— Отвечу так: этот напиток скорее можно назвать винным продуктом. Думаю, мода на такую экзотику временная. Мы же занимаемся производством классических вин, которые были в тренде сто лет назад и сейчас таковыми являются. Наш приоритет — натуральное органическое виноделие.

— В Украине есть рестораны, где гостям предлагают безалкогольные вина. Что вы думаете о них?

— Я бы не сказал, что они в тренде. Это нишевый продукт, изначально предназначавшийся для беременных женщин. Производство его трудоемко. Сначала нужно сделать традиционное вино, затем произвести деалкоголизацию. Часто производители прибегают к химическим ухищрениям, которые беременным точно не пойдут на пользу. И в принципе зачем делать безалкогольное вино, если полезней выпить сок? Наша винодельня производством безалкогольных вин заниматься не будет.

— Видимо, безалкогольное вино — альтернатива традиционному для тех, кто за рулем?

— Но оно все равно ведь отличается от традиционного вина по вкусу. Какой же смысл его пить?

— Читала, что представители нового поколения употребляют гораздо меньше алкоголя, чем их родители. Среди молодых людей много сторонников здорового образа жизни, и этим все объясняется. Не боитесь, что многие винодельни из-за этого могут стать убыточными? Быть может, уже сегодня нужно спасать виноделие от возможного кризиса?

— Есть несколько важных моментов. Здоровый образ жизни — мощный тренд, который охватил весь мир. Одна из тенденций — переход от крепкого алкоголя к вину, которое признано полезным для здоровья, если употреблять его в разумных количествах. Оно снижает уровень холестерина в организме, оздоравливает кровеносную и сердечно-сосудистую системы.

Еще одна тенденция — выбирать органическое вино. Виноград для производства такого вина выращивается без применения пестицидов и гербицидов. Вино — кандидат на звание самого полезного и здорового напитка. Даже не все свежевыжатые соки так полезны, как вино. Боимся ли мы потерять в будущем потребителей? Нет. Вино — не просто продукт, а часть культуры. И этим многое объясняется.

— В Украине испанские вина очень популярны. Как выбрать вино по году урожая?

— Самые лучшие винтажи — 2009, 2010, 2011 и 2015 годов. Это были выдающиеся урожаи. 2016 год был удачным по качеству и рекордным по количеству винограда. Неудачным считается 2013 год. А винтажи 2012 и 2014 годов просто хорошие.

— А что можете сказать об урожае 2018 года. Говорят, ожидается превосходный.

— В 2017 году заморозки погубили почти половину виноградников. Что будет в нынешнем? Сейчас мы собираем виноград и надеемся, что урожай будет хорошим.

— С какой едой вы предпочитаете сочетать вина?

— Я в этом плане придерживаюсь классических правил. Лучший для меня тандем — красное сухое вино и баранина.

— Несколько лет назад в Испании я посетила отель, который специализируется на винных спа-процедурах. Сегодня это еще в тренде?

— И нашей винодельне принадлежит пятизвездочный отель, который специализируется на винотерапии. Это очень популярно! Вино используется для омоложения в масках, обертываниях и других процедурах для кожи и волос.

— В Киеве вы впервые. Что вас особенно впечатлило?

— Киев — очень красивый город, он меня очаровал. В столице Украины рестораны высокого уровня. А украинская кухня великолепна. Я давно мечтал посетить Украину. Киевляне очень гостеприимны и дружелюбны. Здесь много профессионалов в области виноделия. И это не только сомелье. Много людей, чья профессия далека от винной отрасли, прекрасно разбираются в винах.

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*Фото Сергея Тушинского

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