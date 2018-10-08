Близнецов ждет приятный сюрприз, а Лев получит неплохую прибыль: гороскоп на неделю

Стиль жизни

Каждым человеком движет желание узнать, что его ожидает в будущем. Эксклюзивный гороскоп «ФАКТОВ» дает такой шанс. А следуя советам светил, можно избежать неприятностей и даже обратить невыгодную ситуацию в полезную для себя.

ОВЕН. Старайтесь не преувеличивать собственных возможностей и будьте готовы к тому, что в непростой ситуации придется рассчитывать только на себя. Основную задачу вам удастся выполнить, а с мелочами можно будет справиться и потом.

ТЕЛЕЦ. Прежде чем давать кому-то обещания, подумайте, сумеете ли выполнить его без всякого ущерба для себя. Больше внимания проявите к близким людям, которые нуждаются сейчас в вашей поддержке. Берегите то, чего уже удалось добиться.

БЛИЗНЕЦЫ. Вдохновение переполняет вас в последнее время, а это значит, что можно браться за самые креативные проекты. Будьте достаточно требовательны к окружающим, но в то же время и доброжелательны. Вполне можете рассчитывать на приятный сюрприз.

РАК. Когда резкое слово вот-вот будет готово сорваться с вашего языка, подумайте о возможных последствиях. Сумеете обратить невыгодную ситуацию в полезную для себя, если научитесь меньше обращать внимание на других людей.

ЛЕВ. Начатые дела обещают неплохую прибыль даже без вашего непосредственного участия, так что можете не перенапрягаться. Свободное время посвятите отдыху и восстановлению сил, которые были потрачены во время работы.

ДЕВА. Короткие поездки окажутся на редкость удачными, так что не стоит от них отказываться. Вполне вероятно, что сумеете обеспечить себе поддержку влиятельного лица. Скорее всего, получите интересное предложение, которое, конечно же, порадует вас.

ВЕСЫ. Ожидается много интересных событий, поэтому нужно настроиться на рабочий лад. Новости, которые поступят вам, будут весьма приятными, что не может не радовать. Неплохо бы составить план действий на ближайший период.

СКОРПИОН. Расширяйте свой круг общения, это откроет перед вами новые возможности. Учитесь слышать окружающих, это поможет почерпнуть много интересного. Избегайте внутреннего напряжения. Не забывайте о том, что повторение — мать учения.

СТРЕЛЕЦ. Не самое лучшее время для того, чтобы начинать новые дела, так что желательно наиболее важные задачи перенести на другой период. Не забывайте о повышении собственного профессионального уровня. Активный отдых пойдет вам только на пользу.

КОЗЕРОГ. При нетрадиционном подходе к решению жизненных проблем можете рассчитывать на успех. Не бойтесь экспериментов, можете даже рискнуть. В разговоре с руководством проявите максимум терпения. Избегайте любителей конфликтов.

ВОДОЛЕЙ. Желанная свобода действий наконец-то появится у вас. Но ею необходимо разумно распорядиться. Анархические настроения способны принести сплошные разочарования — помните об этом. На любовном поприще забудьте о скромности.

РЫБЫ. В коллективе ваш авторитет остается непререкаемым, вполне можете рассчитывать на благосклонность руководства. Стоит сократить свои траты, ведь деньги могут понадобиться вам для более важных дел. Самое время заняться поиском источника дополнительного заработка.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» публиковали гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака от известного астролога. А также гороскоп здоровья на октябрь для всех знаков зодиака от победителя «Битвы экстрасенсов».

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