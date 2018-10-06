Испанская русалка: Пенелопа Крус позировала в бассейне в пикантном наряде

Шоу-бизнес

Испанская актриса Пенелопа Крус считается звездой, которая редко попадает под прицелы фотокамер, поэтому каждый кадр с ней считается редкой удачей, пишут «Дни.ру».

Особый интерес вызвали недавние съемки актрисы в бассейне в Барселоне в довольно интересном виде.

На снимке на звезде был полупрозрачный топ с длинными рукавами, а на голове красовалась маска для ныряния. Пенелопа вовсе не решила освоить искусство дайвинга, а просто принимала участие в съемках нового фильма.

На другом кадре, как можно подумать, звезда запечатлена полуобнаженной, но это опять не так — виной всему полупрозрачный топик телесного цвета, в котором плавала супруга Хавьера Бардема в компании нескольких операторов.

После съемок, пишет издание, трудовые будни Пенелопы Крус не закончились: она отправилась в пригород Барселоны для участия в рекламе круизной компании Costa Crosiere.Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,

Пенелопа Крус рассказывала, что отказалась сниматься обнаженной и потеряла роль. Но в итоге это принесло ей успех. Как видно, испанка не изменяет своим принципам.

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