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Испанская русалка: Пенелопа Крус позировала в бассейне в пикантном наряде
Испанская актриса Пенелопа Крус считается звездой, которая редко попадает под прицелы фотокамер, поэтому каждый кадр с ней считается редкой удачей, пишут «Дни.ру».
Особый интерес вызвали недавние съемки актрисы в бассейне в Барселоне в довольно интересном виде.
На снимке на звезде был полупрозрачный топ с длинными рукавами, а на голове красовалась маска для ныряния. Пенелопа вовсе не решила освоить искусство дайвинга, а просто принимала участие в съемках нового фильма.
На другом кадре, как можно подумать, звезда запечатлена полуобнаженной, но это опять не так — виной всему полупрозрачный топик телесного цвета, в котором плавала супруга Хавьера Бардема в компании нескольких операторов.
После съемок, пишет издание, трудовые будни Пенелопы Крус не закончились: она отправилась в пригород Барселоны для участия в рекламе круизной компании Costa Crosiere.Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,
Пенелопа Крус рассказывала, что отказалась сниматься обнаженной и потеряла роль. Но в итоге это принесло ей успех. Как видно, испанка не изменяет своим принципам.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!