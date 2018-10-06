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Вместе против РФ: в Тбилиси подписан устав межпарламентской ассамблеи
В Тбилиси в пятницу, 5 октября, подписан устав межпарламентской ассамблеи, созданной в начале июня Украиной, Молдавией и Грузией. В ходе ее учреждения председатель Верховной рады Андрей Парубий подчеркнул, что все три страны совместно «противостоят агрессии РФ», пишет DW.
Свои подписи под документом поставил Парубий, а также его молдавский и грузинский коллеги — Андриан Канду и Ираклий Кобахидзе.
По словам Канду, парламентарии совместными усилиями будут работать с целью скорейшего вступления всех трех государств в ЕС, а также отвечать на вызовы региональной безопасности.
Речь идет, в частности, о защите территориальной целостности, энергетической независимости, отражении угроз в сфере кибербезопасности и противодействии дезинформации.
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, в свою очередь, выступил за углубление секторального сотрудничества с партнерами по ГУАМ (Организация за демократию и экономическое развитие в составе Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии). Встреча глав правительств государств — членов объединения прошла 5 октября в Кишиневе.
Напомним, что на территории трех указанных стран существуют «замороженные» и «горячие» конфликты, спровоцированные действиями правящего режима Российской Федерации.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Петр Порошенко заявил, что Украина и Грузия активизируют сотрудничество в ГУАМ.
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