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Первооткрыватель Нибиру назвал дату начала Третьей мировой войны с аннунаками
Нибиру должна приблизиться к Земле в очередной раз в 2085 году. К такому выводу пришел первооткрыватель Нибиру, американский писатель советского происхождения Захария Ситчин, пишет Top-news.
Он выучил большое количество языков самостоятельно, включая шумерский, и в процессе изучения шумерских текстов составил теорию о происхождении человеческого рода и космических богах ануннаках, которые правили цивилизациями. Ситчин не просто описывал старейшие мифы старейшей цивилизации шумеров, он старался дать им некое научное обоснование и составлял прогнозы.
Самым страшным прогнозом первооткрывателя Нибиру была Третья мировая война. Его рассуждения основаны на свитках Мертвого моря, которые нашли в 1945 году. В них рассказывалось о битве между «Сынами света и сынами тьмы».
Согласно прогнозу, на рубеже эпох Рыбы и Водолея начнется война всего человечества с народом Персии (нынешний Иран), которому ануннаки передадут тайные знаниями, и который станет самым могущественным на Земле. Но объединенное человечество победит, и тогда на него нападут сами аннунаки.
Их интерес на Земле будет состоять только в золоте, которое земляне не захотят отдать. Но силы будут неравны, и война завершится после того, как пришельцы насильно заберут драгоценный металл. Несмотря на угрозу конца света, у человечества будет шанс выжить и начать новый круг эволюции.
Современные последователи теории Ситчина считают, что в Иране верят в прогнозы ученого, поэтому с таким упорством пытаются заполучить ядерное оружие.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ученые выяснили, что ануннаки с Нибиру уже когда-то правили Индией и, возможно, другими странами.
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