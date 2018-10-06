Политика

У Порошенко прокомментировали заявления о фактическом контроле над телеканалом NewsOne

Пропрезидентская партия «БПП «Солідарність» выступила в поддержку решения Верховной Рады, рекомендовавшей Совету национальной безопасности и обороны Украины ввести санкции против двух телеканалов, включая NewsOne. Об этом говорится в заявлении политсилы.

В партии также отвергли утверждение лидера партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко о том, что «Порошенко отжал NewsOne» и воспринимают такие заявления как доказательство «зависимости этой политической силы от господ Портнова, Медведчука и Путина».

«Официальная смена владельца телеканала NewsOne на народного депутата Т. Козака — лицо из близкого окружения Виктора Медведчука — является окончательным и бесспорным доказательством того, что настоящим идеологическим бенефициаром телеканала является Россия, а настоящим владельцем — Виктор Медведчук», — говорится в заявлении «БПП «Солідарність».

Напомним, «ФАКТЫ» сообщали, что владельцем телеканала NewsOne стал народный депутат от «Оппозиционного блока» Тарас Козак. Корпоративные права телеканала передал ему отец нардепа Евгения Мураева. А директором компании ООО «Новости 24 часа» — телеканал NewsOne, в пятницу, 5 октября, стал Юрий Будяк, который возглавлял «112 Украина». Информация об этом появилась в реестре Министерства юстиции.

4 октября украинский парламент решил обратиться в СНБО с просьбой рассмотреть вопрос наложения ограничений за антигосударственную деятельность на телеканалы «112 Украина» и NewsOne. У NewsOne хотят аннулировать разрешения на деятельность, запретить использовать радиочастотный ресурс Украины, распоряжаться своим имуществом и активами и ввести другие ограничения. Санкции предлагается ввести в отношении компании «Новости 24 часа», которая выходит в эфир под логотипом NewsOne.

В ОБСЕ отреагировали на это решение призывом «воздержаться от принятия несоответствующих ограничительных мер без соблюдения надлежащих судебных процедур», указывая на то, что это «негативно скажется на доступе к информации и воспрепятствует высказыванию различных мнений».



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