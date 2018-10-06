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Друг Путина заявил об открытии ресторана в Одессе
Франшиза ресторанов «Black Star Burger» российского репера Тимура Юнусова, больше известного как Тимати, анонсировала открытие бургерной в Одессе. Сам же «главный персонаж» уже заявил в соцсетях о том, что будет присутствовать на открытии и первой тысяче подписчиков ресторана в Instagram собственноручно и бесплатно приготовит бургер.
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«Это похоже на откровенную провокацию, ведь этого подонка по закону не должны даже пустить на территорию Украины, — комментирует активист организации «Уличный фронт» Демьян Ганул. — Тимати негативно относится к украинской Революции Достоинства, что высказано в одной из его песен и клипе «Мой лучший друг — президент Путин».
Активист призвал соответствующие органы отреагировать на заведение: «оно откровенно провоцирует общество, приглашая и рекламируя врага Украины».
В июне 2015 года концерт Тимати в Одессе был отменен, а после этого под запрет попали еще несколько выступлений музыкантов его лейбла «Black Star».
Год спустя на центральной аллее курортной «Аркадии» в Одессе открылся бутик бренда одежды репера «Black Star Wear». Активисты тогда также протестовали против открытия, но это не мешает магазину функционировать.
К слову, в самой РФ к «путинскому идолу» относятся менее трепетно. Так, этим летом по решению воронежского суда закрыли ресторан Юнусова «Black Star Burger». Несмотря на популярность заведения, решение было принято по причине серьезных нарушений санитарных и эпидемиологических требований, выявленных в результате проверки Роспотребнадзора. Установлено, что в заведении рэпера моечные ванны в цокольном этаже не имели в наличии локальной вытяжной системы, так же отсутствуют специально выделенные места под уборочный инвентарь.
Напомним, Одессу регулярно сотрясают скандалы, связанные с артистами, занимающими пророссийскую позицию. «ФАКТЫ» сообщали о том, что с концертом в Одессу собрался приехать певец-адепт «русского мира». А ранее местные жители возмущались тем, что в Одессе купила квартиру Ирина Билык, гастролирующая в России и Крыму.
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