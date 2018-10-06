Скончалась сценарист и режиссер популярных голливудских мелодрам (фото)

Шоу-бизнес

В четверг, 4 октября, в Сан-Франциско умерла от рака известный американский сценарист, режиссер и кинопродюсер Одри Уэллс (на фото в заголовке). Ей было 58 лет. Она скончалась за день до премьеры фильма «Ненависть, которую вы порождаете», снятого по ее сценарию.

Одри Уэллс родилась 29 апреля 1960 года в Сан-Франциско. Свою карьеру в шоу-бизнесе начинала как ди-джей на джазовой радиостанции KJAZ FM. Одновременно училась в Калифорнийском университете в Беркли. После его окончания стала писать сценарии.

Первым фильмом, снятом по сценарию Одри Уэллс, была романтическая комедия «Правда о кошках и собаках», вышедшая в прокат в 1996 году. Главные роли в картине исполнили Ума Турман, Бен Чаплин, Джейми Фокс и Джанин Гарофало. Фильм пользовался успехом и собрал более 34 миллионов долларов, что вдвое превысило расходы на его съемки.

Первый фильм, снятый по сценарию Одри Уэллс — романтическая комедия «Правда о кошках и собаках»

Голливуд сразу же обратил внимание на Одри. Студии были готовы сотрудничать с ней. Следующий фильм доказал, что Уэллс не обманула ожидания продюсеров. Комедия «Джордж из джунглей» с Бренданом Фрэйзером в главной роли собрала в 1997 году в мировом прокате 174,4 миллиона долларов при бюджете 55 миллионов долларов. Сценарий написала Одри Уэллс.

Комедии и мелодрамы стали ее коронным жанром. В 2000 году вышла фантастическая мелодрама «Малыш» с Брюсом Уиллисом в главной роли. Сборы в прокате — 110 миллионов долларов.

Кадр из фильма «Малыш» с Брюсом Уиллисом в главной роли

В 2003 году студия Buena Vista (подразделение компании Walt Disney) предоставила Уэллс карт-бланш. Она написала сценарий и сама сняла как режиссер и продюсер мелодраму «Под солнцем Тосканы». Актриса Дайан Лейн, исполнившая главную роль в картине, номинировалась за эту работу на премию «Золотой глобус». Фильм обошелся в 18 миллионов долларов, а собрал в прокате 58,9 миллиона долларов.

Дайан Лейн исполнила главную роль в фильме «Под солнцем Тосканы», который Одри Уэллс сняла как режиссер, продюсер и сценарист

Одри Уэллс также написала сценарии к популярным фильмам «Потанцуем?» с Ричардом Гиром и Дженнифер Лопес, «План игры» с Дуэйном Джонсоном и «Жизнь и цель собаки» с Дэннисом Куэйдом.

Ричард Гир и Дженнифер Лопес в мелодраме «Потанцуем?»

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