В популярном киевском кафе произошла стрельба: есть раненые

Происшествия

В ночь на субботу, 6 октября в Киеве, произошла стрельба в людном месте — на крыльце популярного кафе L'Kafa Cafe на жилом массиве Позняки. В результате конфликта пострадали два человека, сообщает Информатор.

По предварительной информации, компания подвыпивших молодых людей начала выяснять отношения с другими посетителями заведения. Охрана была вынуждена удалить дебоширов из зала, однако на улице продолжилась словесная перепалка.

Полиция, прибывшая на место инцидента, зафиксировала, как после попыток охраны успокоить молодчиков, один из них отдыхающих достал пистолет и произвел несколько выстрелов. В результате двое охранников кафе получили ранения: один — в ногу, а второй — в руку.

Стрелявших задержали практически на месте инцидента. У одного из задержанных обнаружили предмет, похожий на пистолет «Форт-12». Разрешение на ношение оружие он предъявил, однако затем выяснилось, что у него истек срок действия.

На месте работали медики, патрульные и следственно-оперативная группа. Подробности инцидента устанавливаются.

Напомним, 30 сентября в Киеве произошла перестрелка полиции с грабителями, пытавшимися скрыться от преследования.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter